નવી દિલ્હી/મેરઠ: કેન્દ્રિય પ્રધાન નીતિન ગડકરી આજે દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ વેનું (Inauguration of Delhi Meerut Expressway 2021) ઉદ્ઘાટન કરશે. કેન્દ્રિય પરિવહન પ્રધાન નીતિન ગડકરી અને રાજ્ય પ્રધાન જનરલ વી.કે. સિંહ ગુરુવારે મેરઠમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં એક્સપ્રેસ-વે રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરશે. આ પહેલા તેઓ ગાઝિયાબાદના ડાસનામાં ઈન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ કન્ટ્રોલ રૂમનું પણ ઉદ્ઘાટન (Inauguration by Union Minister Nitin Gadkari in Uttar Pradesh) કરશે, જે સમગ્ર એક્સપ્રેસ વે પર ટ્રાફિક સંબંધિત ગતિવિધિઓ પર નજર રાખશે. ત્યારબાદ મેરઠ મૂઝફ્ફરનગરમાં નેશનલ હાઈ-વે ઓથોરિટી દ્વારા યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ષ 2016માં નોઈડામાં કર્યો હતો શિલાન્યાસ

કેન્દ્રિય પ્રધાન નીતિન ગડકરી બપોરે 2 વાગે સુભારતી યુનિવર્સિટીમાં (Nitin Gadkari at Subharati University) આવેલા જનરલ મોહન સિંહ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના સ્થળે પહોંચશે. અહીં તેમની સાથે નાયબ મુખ્યપ્રધાન કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય પણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે. વર્ષ-2016માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નોઈડામાં દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ વેનો શિલાન્યાસ (Inauguration of Delhi Meerut Expressway 2021) કર્યો હતો. તે ચાર તબક્કામાં બનાવવામાં આવ્યો છે. ડાસનાથી મેરઠ સુધીના 32 કિલોમીટરના એક્સપ્રેસ-વેનું નિર્માણ 3 વર્ષ પહેલા શરૂ થયું હતું. દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ વેનો (Inauguration of Delhi Meerut Expressway 2021) કુલ ખર્ચ લગભગ 9 હજાર કરોડ રૂપિયા છે.

ચોથા તબક્કામાં એક્સપ્રેસ-વેનું ડાસનાથી મેરઠ સુધી નિર્માણ કરાયું

દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ-વેના (Inauguration of Delhi Meerut Expressway 2021) નિર્માણના પ્રથમ તબક્કા હેઠળ સરાય કાલે ખાનથી યુપી ગેટ, બીજા તબક્કામાં યુપી ગેટથી ડાસના, ત્રીજા તબક્કામાં ડાસનાથી હાપુડ અને ચોથા તબક્કામાં ડાસનાથી મેરઠ સુધી નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.

હવે દિલ્હીથી મેરઠ માત્ર 45 મિનિટમાં પહોંચી જવાશે

દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ-વેની (Inauguration of Delhi Meerut Expressway 2021) વિશેષતા અંગે વાત કરીએ તો, આ એક્સપ્રેસ-વે સરાય કાલે ખાનથી ડાસના સુધી 14 લેન અને ડાસનાથી મેરઠ સુધી 6 લેનનો છે. પહેલા દિલ્હીથી મેરઠ જવા માટે ત્રણ કલાકનો સમય લાગતો હતો. હવે આ એક્સપ્રેસ વેના નિર્માણથી આ અંતર માત્ર 45 મિનિટમાં કાપવામાં આવશે. ડાસનાથી મેરઠ વચ્ચે ગ્રીન એક્સપ્રેસ વે (Green Expressway between Dasna and Meerut) બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. જેના માટે 50 હજાર વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે.

હાઈ-વે પર વાહનોની સ્પીડ બતાવતા સેન્સર લગાવાશે

એક્સપ્રેસ-વેમાં 8-10 કિલોમીટરની દરેક લેન પર ડિસ્પ્લે લગાવવામાં આવ્યા છે. તે જ સમયે સ્પીડોમીટર પણ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેના પર સેન્સર વાહનોની સ્પીડ જણાવે છે. જ્યારે ડાસનાથી મેરઠ સુધીના એક્સપ્રેસ- વે પર 72 કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. આ એક્સપ્રેસ-વે પર 25 ડિસેમ્બરથી ટોલ ટેક્સ વસૂલવાનું શરૂ કરવામાં આવશે. સાંસદ રાજેન્દ્ર અગ્રવાલે કહ્યું હતું કે, કેન્દ્રિય પ્રધાન રોડ માર્ગે દિલ્હીથી મેરઠ પહોંચશે.