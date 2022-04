મુંબઈ: એક દિવસ પહેલા મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS)ના વડા રાજ ઠાકરેએ મસ્જિદો ઉપરના લાઉડસ્પીકર બંધ કરવાની માંગ (Mansainiks planted Hanuman Chalisa) કરી હતી. તેમના નિવેદન બાદ આજે ઘાટકોપરમાં MNS કાર્યકર્તાઓએ વૃક્ષો પર લાઉડસ્પીકર લગાવ્યા છે, જ્યાંથી હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં (Demand for removal of loudspeaker from mosque) આવી રહ્યો છે. MNS કાર્યકર મહેન્દ્ર ભાનુશાળીએ આ સ્પીકર પોતાની ઓફિસની ઉપર લગાવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આજથી જ રમઝાન મહિનો પણ શરૂ થઈ ગયો છે, તેથી પોલીસ પણ સ્થળ પર તૈનાત છે.

મને મારા ધર્મ પર ગર્વ છે: રાજ ઠાકરેએ શિવાજી પાર્કની રેલીમાં કહ્યું હતું કે, મસ્જિદોમાં આટલા મોટા અવાજે લાઉડસ્પીકર કેમ વગાડવામાં આવે છે? જો આને રોકવામાં નહીં આવે તો મસ્જિદોની બહાર સ્પીકર પર વધુ મોટા અવાજમાં હનુમાન ચાલીસા વગાડવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, હું પ્રાર્થના કે કોઈ વિશેષ ધર્મની વિરુદ્ધ નથી. મને મારા ધર્મ પર ગર્વ છે.

NCPના વડા શરદ પવારની પણ ટીકા: મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS)ના વડાએ NCPના વડા શરદ પવારની પણ ટીકા કરી હતી અને તેમના પર સમયાંતરે જાતિનો મુદ્દો ઉઠાવવાનો અને સમાજમાં વિભાજન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. ઠાકરેએ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યપ્રધાન અને તેમના પિતરાઈ ભાઈ ઉદ્ધવ ઠાકરે પર પણ કટાક્ષ કર્યો, જેમની પાર્ટી શિવસેનાએ 2019 માં મુખ્યપ્રધાન પદને લઈને ભાજપથી અલગ થઈ ગયા હતા.

લોકોના આદેશની અવગણના: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ કહી રહ્યા હતા કે, દેવેન્દ્ર ફડણવીસ આગામી મુખ્યપ્રધાન બનવા જઈ રહ્યા છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે મંચ પર હાજર હતા, પરંતુ તેમણે ક્યારેય સીટ શેરિંગ ફોર્મ્યુલાનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો. ઉદ્ધવે તેને ત્યારે જ ઉભો કર્યો જ્યારે તેમને સમજાયું કે, ભાજપ તેમની મદદ વિના (2019ની ચૂંટણી પછી) સરકાર બનાવી શકશે નહીં. MNS નેતાએ આરોપ લગાવ્યો કે, સરકારમાં ત્રણ પક્ષો (શિવસેના, NCP અને કોંગ્રેસ) એ લોકોના આદેશની અવગણના કરી છે.

રાજ ઠાકરે પર શરદ પવારની પ્રતિક્રિયા: રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી પર જાતિની રાજનીતિ કરવાના રાજ ઠાકરેના આરોપને નકારી કાઢતા પાર્ટીના વડા શરદ પવારે કહ્યું કે, MNS પ્રમુખ ક્યારેય કોઈ મુદ્દા પર અભિપ્રાય રાખતા નથી અને વર્ષમાં ત્રણથી વધુ સમય લેતા નથી. ચાર મહિના માટે સુષુપ્ત અવસ્થામાં, જે તેમની વિશેષતા છે. પવારે ટોણો માર્યો કે, ઠાકરે ત્રણ-ચાર મહિના સૂઈ જાય છે અને ભાષણ આપવા માટે અચાનક જાગી જાય છે. મને ખબર નથી કે, તે આટલા મહિનાઓ સુધી શું કરે છે.