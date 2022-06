દેહરાદૂનઃ ઈન્ડિયન માઉન્ટેનિયરિંગ ફાઉન્ડેશને (Indian Mountaineering Foundation) ઓમ પર્વત સહિત ઉચ્ચ હિમાલયના વિસ્તારોમાં પ્રદૂષણ (Survey on pollution in Himalayan regions ) અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. એરફોર્સમાંથી નિવૃત્ત થયેલા અને દેશના પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ડિયન માઉન્ટેનિયરિંગ ફાઉન્ડેશનના સભ્ય સુધીર કુટ્ટીએ ઉત્તરાખંડના ઉચ્ચ હિમાલયના વિસ્તારોમાં પ્રવાસીઓ પર થતી અસર અંગે નિષ્ણાત ટીમ સાથે સર્વે હાથ ધર્યો છે. આ નિષ્ણાત ટીમે ઓમ પર્વત, દાર્મા અને વ્યાસ વેલી સહિત ઉત્તરાખંડના આવા ઘણા ઊંચા હિમાલયના પ્રદેશોની મુલાકાત લીધી છે અને ત્યાંની સ્થાનિક જૈવ-વિવિધતા પર સંશોધન કર્યા બાદ ઉત્તરાખંડ સરકારને 3 પાનાનો અહેવાલ (Report sent to the government on pollution) મોકલ્યો છે.

દરમા, વ્યાસ ખીણમાં પ્રવાસીઓનો ધસારોઃ સુધીર કુટ્ટીએ ETV Bharat સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, ઉત્તરાખંડનો ઉંચો હિમાલયનો પ્રદેશ જે સંપૂર્ણપણે અસ્પૃશ્ય છે અને પ્રકૃતિમાં ખૂબ જ સુંદર છે, ત્યાં પ્રવાસીઓનો ધસારો ધીરે ધીરે વધી રહ્યો છે. આ સર્વે પંચાચુલી બેઝ કેમ્પ ટ્રેક પર આદિ કૈલાશ અને ઓમ પર્વત સહિત દરમા અને વ્યાસ વેલી ખાતે કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, આ સ્થળો પર રસ્તાઓ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. જેના પર નિષ્ણાત ટીમે સ્થાનિક લોકો સાથે પણ ચર્ચા કરી હતી.

ટૂરિઝમના ટકાઉ મોડલની જરૂરિયાત: સુધીર કુટ્ટીના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્થળોએ પ્રવાસીઓની સંખ્યા ધીમે ધીમે વધી રહી છે અને હવે અહીં પ્રવાસન પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. ઉત્તરાખંડ સરકારે આ સ્થળોએ ટૂરિઝમનું ટકાઉ મોડલ (sustainable model of tourism ) શરૂ કરવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે જો હવેથી ઓમ પર્વત અને આદિ કૈલાશ જેવા વિસ્તારોમાં પર્યટનનું ટકાઉ મોડલ વિકસાવવામાં નહીં આવે તો તેની અસર મોટી દુર્ઘટનાના રૂપમાં પણ જોવા મળી શકે છે.

તેમણે કહ્યું કે ઉત્તરાખંડ સરકારને તેમના દ્વારા મોકલવામાં આવેલા રિપોર્ટમાં પણ આ જ વાતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે અને તે રિપોર્ટમાં પર્યટનના ટકાઉ મોડલને કેવી રીતે વિકસિત કરી શકાય તેના પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જેથી કરીને આ અતિસંવેદનશીલ વિસ્તારમાં પર્યટનની કોઈ આડઅસર ન થાય, જે આજે બદ્રીનાથ અને કેદારનાથથી આવી રહેલા પ્લાસ્ટિકના કચરાની તસવીરોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.