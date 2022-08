ગોવા ગોવાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય સંકલ્પ અમોનકરે (Congress MLA from wrote to PM Narendra Modi) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીને તાત્કાલિક (Goa MLA demands removal of Smriti Irani) હટાવવાની માગ કરી છે. જેથી તેમની પુત્રીના વ્યવસાયની સ્વતંત્ર અને ન્યાયી તપાસનો માર્ગ મોકળો થાય. પત્રકારો સાથે વાત કરતા, મોરમુગાવના ધારાસભ્ય અમોનકરે જણાવ્યું હતું કે, ગોવામાં વિવિધ વિભાગો હાલમાં આરટીઆઈ કાર્યકર્તા એડ આયર્સ રોડ્રિગ્સ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદની તપાસ કરી રહ્યા છે. અમોનકરે કહ્યું હતું કે, સ્મૃતિ ઈરાનીએ ગોવામાં તેના પરિવાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વ્યવસાય પર તેની કુખ્યાત સ્નાતકની ડિગ્રીના જૂઠાણાના મુદ્દા પછી ફરી એકવાર સમગ્ર રાષ્ટ્રને ખોટું બોલ્યું છે.

આ પણ વાંચો તાલિબાનીઓના દેશની મસ્જિદમાં વિસ્ફોટ થતાં 20નાં મોત

સ્મૃતિ ઈરાનીને હટાવવાની કરી માગ 2019 ની ચૂંટણીઓ દરમિયાન ECI સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવેલી તેમની નવીનતમ એફિડેવિટ દ્વારા પુરાવા તરીકે તમામ સંજોગોલક્ષી પુરાવા. રજિસ્ટ્રારના દસ્તાવેજો મહારાષ્ટ્ર અને કંપનીઓની GST વિગતો પ્રથમ નજરે સાબિત કરે છે કે, અસાગાઓ ગોવામાં વિવાદાસ્પદ રેસ્ટોરન્ટ સિલી સોલ્સ કેફે એન્ડ બાર તેમના પરિવાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે, આ કેસમાં જે ગેરકાયદેસરતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે તેમાં ગેરકાયદેસર દારૂના લાઇસન્સ જારી કરવા અને રેસ્ટોરાંના ગેરકાયદે બાંધકામનો સમાવેશ થાય છે જેમાં વિવિધ કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે.

આમોનકરે શું કહ્યું એવી પણ આશંકા છે કે, આખો ધંધો બેનામી સ્ટાઈલ પર ચાલે છે અને મિલકત પર પણ બેનામી તરીકે અતિક્રમણ થયું હોવાની સંભાવના છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું. આમોનકરે જણાવ્યું હતું કે, ગોવા સરકારના એક્સાઇઝ, પંચાયત, જીએસટી, ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ વગેરે સહિત વિવિધ વિભાગો તપાસમાં સામેલ છે અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો એક જ રાજકીય પક્ષ (ભાજપ) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, તે સ્વાભાવિક છે. મુખ્યપ્રધાન અને તેમના કેબિનેટપ્રધાનો સહિત વિવિધ સત્તાવાળાઓ અને તેમના વડાઓ પર સ્મૃતિ ઈરાની અને તેમના પરિવારને બચાવવા માટે ભારે દબાણ છે.

આ પણ વાંચો ફાયરિંગમાં પાકિસ્તાની કેદીનું મોત, કોન્સ્ટેબલ ઈજાગ્રસ્ત

રાણેએ નિવેદન આપ્યું ગોવાના મહિલા અને બાળ વિકાસ પ્રધાન વિશ્વજિત રાણેનો ઉલ્લેખ કરતા કોંગ્રેસના ધારાસભ્યએ કહ્યું કે, રાણેએ તાજેતરના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, સ્મૃતિ ઈરાની તેમની બોસ છે. અમોનકરે જણાવ્યું હતું કે, એ પણ નિર્દેશ કરી શકાય છે કે, ગોવાના કેબિનેટ પ્રધાન વિશ્વજીત રાણે કમનસીબે ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી પ્લાનિંગ મંત્રાલય પણ ધરાવે છે, જે હાલમાં ઈરાનીના કથિત કેસની તપાસ કરી રહેલા TCP વિભાગમાં છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, અમે ભારપૂર્વક માંગણી કરીએ છીએ કે કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીને તાત્કાલિક પ્રધાન પરિષદમાંથી હટાવવા જોઈએ જેથી મુક્ત અને ન્યાયી તપાસનો માર્ગ મોકળો થાય. અમોનકરે કહ્યું કે, જો ઈરાની નિર્દોષ સાબિત થાય છે તો યોગ્ય તપાસ બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નિશ્ચિતપણે તેમને ફરીથી પ્રધાન પરિષદમાં સામેલ કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, અમે આશા રાખીએ છીએ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તાત્કાલિક અસરથી સ્મૃતિ ઈરાનીને પ્રધાન પરિષદમાંથી હટાવીને તાત્કાલિક પગલાં લેશે.