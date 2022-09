મુંબઈ: જેમ જેમ ભારત 5G રોલ-આઉટ માટે તૈયારી કરી રહ્યું (IBM Airtel to power Indian enterprises in 5G era) છે, ક્લાઉડ મેજર IBM અને ભારતી એરટેલે દેશમાં Airtels એ કમ્પ્યુટિંગ પ્લેટફોર્મ જમાવવાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં 20 શહેરોમાં 120 નેટવર્ક ડેટા સેન્ટરનો સમાવેશ થશે. શરૂઆતમાં, IBM ક્લાઉડ સેટેલાઇટ દ્વારા એરટેલ એજ કમ્પ્યુટિંગ પ્લેટફોર્મ પ્લાન્ટની ઉત્પાદકતા અને ગુણવત્તાયુક્ત કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા મારુતિ સુઝુકીની પહેલને શક્તિ આપશે.

એરટેલ બિઝનેસના સીઈઓ-એન્ટરપ્રાઈઝ ગણેશ લક્ષ્મીનારાયણે જણાવ્યું હતું કે, "જેમ જેમ ભારત 5Gનો અનુભવ કરવા માટે તૈયારી (India prepares for the 5G roll out) કરી રહ્યું છે, અમે તમામ ઉદ્યોગોને તેઓ સામાન અને સેવાઓ કેવી રીતે પહોંચાડે છે, તે બદલવામાં મદદ કરવાની એક વિશાળ તક જોઈ રહ્યા છીએ." "અમારી પાસે Nxtra બ્રાન્ડ હેઠળ ભારતમાં ઉપલબ્ધ એજ ડેટા સેન્ટર્સનું સૌથી મોટું નેટવર્ક છે અને અમે ભારતીય વ્યવસાયોને વધુ કાર્યક્ષમતા સાથે તેમની મહત્વપૂર્ણ વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને સંબોધવામાં મદદ કરવા માટે IBM સાથે અમારા કાર્યનો લાભ લઈશું," તેમણે ઉમેર્યું.

2035 સુધીમાં $1 ટ્રિલિયનની આર્થિક અસર: એકવાર તૈનાત થઈ ગયા પછી, પ્લેટફોર્મ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઓટોમોટિવ સહિતના બહુવિધ ઉદ્યોગોમાં મોટા સાહસોને સક્ષમ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી તેઓ નવીન ઉકેલોને વેગ આપે જે તેમના ક્લાયન્ટ્સ અને કામગીરીને નવા મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે. ભારતમાં, 5G 2035 સુધીમાં $1 ટ્રિલિયનની સંચિત આર્થિક અસર ઊભી કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. IBM ક્લાઉડ પ્લેટફોર્મના વડા, હોવર્ડ બોવિલે જણાવ્યું હતું કે, IBMની હાઇબ્રિડ ક્લાઉડ ઑફરિંગને તેમના ભારતીય મલ્ટિ-ઍક્સેસ એજ કમ્પ્યુટ (Airtels edge computing platform) ગ્રાહકો સુધી લાવવા એરટેલ સાથે ટીમ બનાવશે.

AI અને એનાલિટિક્સનો ઉપયોગ: HR અને ITના વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર રાજેશ ઉપ્પલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે એરટેલ બિઝનેસ અને IBM સાથે કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત છીએ અને અમારા કર્મચારીઓની કુશળતા વધારવા માટે AI અને એનાલિટિક્સનો ઉપયોગ કરવાની વિશાળ શક્યતાઓ શોધી કાઢીએ છીએ." , મારુતિ સુઝુકી.