અલીગઢ: અલીગઢમાં એક મહિલાએ તેના પતિ પર બ્યુટી પાર્લરમાં મેક-અપ માટે પૈસા ન આપવાનો આરોપ (Husband does not give money for makeup) લગાવીને છૂટાછેડા માંગ્યા (Aligarh Family Court divorce case) છે. પતિ પત્નીનો આ સંબંધ હવે તૂટવાની અણી પર છે. આ મામલો પોલીસ સ્ટેશન સિવિલ લાઇન વિસ્તારનો છે. પત્નીએ ADGની ફેમિલી કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આ આધારે છૂટાછેડાની માગ કરી (wife asks for divorce in Aligarh) છે. જો કે કોર્ટના કાઉન્સેલર દ્વારા બંનેને મનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ હવે પત્ની પતિ સાથે રહેવા તૈયાર નથી.

2015માં સિવિલ લાઇન વિસ્તારના એક વિસ્તારમાં રહેતી 25 વર્ષની મહિલાના લગ્ન દિલ્હીના રહેવાસી અમિત સાથે થયા હતા. પતિ ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરે છે. લગ્ન પછી શરૂઆતમાં બધું બરાબર ચાલતું હતું, પરંતુ 3 વર્ષ પહેલા બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. જે બાદ બંને અલગ-અલગ રહે છે. બંનેને કોઈ સંતાન પણ નથી. હવે પત્નીએ ખર્ચ માટે કોર્ટમાં અરજી કરી છે. પત્નીનો આરોપ છે કે પતિ તેને ડેકોરેશન અને ઘરના અન્ય ખર્ચ માટે પૈસા આપતા નથી. રૂપિયાની માંગણી પર વિવાદ (Husband does not give money for makeup) છે.

કોર્ટના કાઉન્સેલર પ્રદીપ સારસ્વતે જણાવ્યું કે પતિ-પત્નીને કોર્ટમાં કાઉન્સેલિંગ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. ઘણી વખત બંનેને મનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ પતિ-પત્ની સાથે રહેવા તૈયાર નથી. બંને 2 વર્ષથી અલગ રહે છે. હવે બંનેનું કાઉન્સેલિંગ જાન્યુઆરી મહિનામાં કરવામાં આવશે. કોર્ટ બંનેને ફરીથી સાથે રહેવા માટે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ કેસ ફેમિલી કોર્ટ એડીજે આઈની કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે.