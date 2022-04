રાંચી : માનવ તસ્કર પન્નાલાલ મહતોની પત્ની સુનીતા દેવીએ NIA કોર્ટમાં સરેન્ડર(Human traffickers in NIA court) કર્યું છે. પન્નાલાલ મહતો અને તેમની પત્ની પર 15 વર્ષમાં 5000 બાળકો વેચીને 80 કરોડ રૂપિયા કમાવવાનો આરોપ(Accused of trafficking more than 5,000 children) છે. 3 જુલાઈ, 2019 ના રોજ, કામ અપાવવાના નામે ઝારખંડની છોકરીઓને વેચવાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યા પછી માનવ ટ્રાફિકિંગ યુનિટ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. 4 માર્ચ 2020 ના રોજ કેસ સંભાળતી વખતે, NIA એ FIR પણ નોંધી હતી. અગાઉ પન્નાલાલ મહતોની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. NIAએ સુનીતા દેવી પર 1 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ પણ જાહેર કર્યું હતું.

