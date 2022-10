ન્યુઝ ડેસ્ક: બટેટાને સ્કિન લાઇટનિંગ એજન્ટ તરીકે જોવામાં (How to make skin glowing with potatoes) આવે છે, જેના કારણે તે તમારી ત્વચાને ચમકદાર બનાવવામાં મદદ કરે છે. તમે તેનો ઉપયોગ એક નહીં, પરંતુ ઘણી જુદી જુદી રીતે કરી શકો છો. બટાકાના ફેસ માસ્કમાં હાજર વિટામિન C તમારી ત્વચાને ચમકદાર બનાવવામાં મદદ કરશે. આ માટે અડધા બટેટાને છીણી લો અને તેમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરો. તેને ચહેરા પર લગાવો અને 15 મિનિટ માટે રહેવા દો. છેલ્લે પાણીની મદદથી ચહેરો ધોઈ લો

બટાકાનું ફેસ માસ્ક: બટેટાના ફેસ માસ્કમાં હાજર વિટામિન C તમારી ત્વચાને ચમકદાર બનાવવામાં (Uses of Potatoes for glowing skin) મદદ કરશે. આ માટે અડધા બટેટાને છીણી લો અને તેમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરો. તેને ચહેરા પર લગાવો અને 15 મિનિટ માટે રહેવા દો. છેલ્લે પાણીની મદદથી ચહેરો ધોઈ લો.

બટેટાનું ફેસ સ્ક્રબ: તમે ત્વચાના મૃત કોષોને દૂર કરવા માટે બટાકાની સ્ક્રબ પણ બનાવી શકો છો. જેથી ત્વચાનો સ્વર પણ બને અને ત્વચાને ચમકદાર બનાવી શકાય. આ માટે અડધી ચમચી ઓટમીલ અને અડધી ચમચી દૂધમાં છીણેલા બટેટાને મિક્સ કરો. આ મિશ્રણથી તમારા ચહેરાને 8 થી 10 મિનિટ સુધી હળવા હાથે સ્ક્રબ કરો. દૂધમાં લેક્ટિક એસિડ હોય છે, જે આ ફેસ સ્ક્રબની એક્સફોલિએટિંગ અસરને પણ મજબૂત બનાવે છે, જ્યારે તેમાં હાજર ફેટી એસિડ્સ તમારી ત્વચામાં ભેજ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.

ડાર્ક સર્કલ માટે બટાકા: ડાર્ક સર્કલ તમારી કુદરતી સુંદરતા છીનવી લે છે અને તમને થાકેલા દેખાડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં બટાકાની મદદથી આ સમસ્યાને અલવિદા કહી દો. બટેટાની બે સ્લાઈસ પર એલોવેરા લગાવો. હવે તેને તમારી આંખ પર રાખો અને 20 મિનિટ માટે રહેવા દો. છેલ્લે, આને દૂર કરો અને ચહેરો ધોઈ લો. એક તરફ બટેટા તમારા શ્યામ વર્તુળોને હળવા કરશે અને બીજી તરફ એલોવેરા બળતરાને શાંત કરશે. તાજા દેખાવ માટે દર બીજા દિવસે આ ઉપાય અજમાવો.