હૈદરાબાદ: તમે જોયું જ હશે કે કાર, બસ, ટ્રેન કે એરોપ્લેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે ઘણા લોકોને ઉલ્ટી (Vomiting problem) થાય છે અથવા ઉબકા આવે છે. મોશન સિકનેસ અને તાજી હવાના અભાવને કારણે આવું થાય છે. (How To Stop Vomiting During Travel) એટલે કે, તમારું શરીર તેજ ગતિએ ચાલતા વાહન અનુસાર પોતાને સમાયોજિત કરી શકતું નથી, જેના પરિણામે ઉબકા આવે છે.

રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે: લીંબુમાં (Use lemon in case of vomiting problem) વિટામિન-સી ભરપૂર માત્રામાં જોવા મળે છે, જે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે. તેનો રસ પીવાથી કે ચાટવાથી બેચેની, ઉલટી અને ઉબકામાં ખૂબ ફાયદો થાય છે. જ્યારે પણ તમે પ્રવાસ પર જાઓ છો અને બાળકો તમારી સાથે હોય તો તમારી સાથે 1-2 લીંબુ અવશ્ય લેજો. તમે લીંબુને કાપીને કોઈને ગેસ અથવા ઉબકા પર ચૂસવા માટે આપી શકો છો અથવા તમે જાતે તેનું સેવન કરી શકો છો. લીંબુનો રસ ચૂસતાં જ તેની અદ્ભુત અસર થાય છે અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય તરત જ ઠીક થઈ જાય છે.

બેગમાં આદુ રાખવું: આદુનો ઉપયોગ (Use ginger in case of vomiting problem) સામાન્ય રીતે ચા અને શાકભાજીમાં સુગંધ લાવવા માટે થાય છે. પરંતુ તે એક મહાન આયુર્વેદિક દવા પણ છે. જો તમને ઉબકા કે ઉલ્ટી જેવું લાગે તો તમે તેનો ઉપયોગ કરીને રાહત મેળવી શકો છો. આ માટે તમારે મુસાફરી દરમિયાન તમારી બેગમાં કાચું આદુ રાખવું જોઈએ. જ્યારે પણ તમને ઉલટી થવાનું મન થાય ત્યારે તમે થોડું આદુ ચાવી શકો છો. જો તમને આ કરવામાં કોઈ મુશ્કેલી હોય તો તમે તમારી સાથે ગરમ આદુનું પાણી અથવા ચા પણ લઈ શકો છો. તેને પીવાથી ઉલ્ટીમાં પણ આરામ મળે છે.

પ્રવાહી પીવું: પાણીના નાના ચુસ્કીઓ અથવા ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ધરાવતા પીણાં લેવાથી ઉલટીને (Drink fluids if vomiting occurs) કારણે થતા ડિહાઇડ્રેશનને ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. જ્યારે પણ તમે પ્રવાસ પર જાઓ છો ત્યારે કોઈપણ પ્રવાહી પીવું સાથે લેવું.