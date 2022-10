ન્યુઝ ડેસ્ક: ચમકદાર, લાંબા, ચમકદાર અને ઘાટા જાડા વાળ કોને પસંદ નથી. નિર્જીવ અને શુષ્ક વાળના કારણે ચહેરાની સુંદરતા પણ ફિક્કી પડે છે. તેથી સ્વાસ્થ્ય અને ત્વચાની સાથે સાથે વાળની ​​પણ ખાસ કાળજી લેવી જરૂરી છે. આજકાલ માર્કેટમાં ઘણા પ્રકારના હેર કેર પ્રોડક્ટ્સ ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણી આડઅસરોનું જોખમ રહેલું છે. પરંતુ તમે ઘરેલુ ઉપચારની મદદથી ડેન્ડ્રફ ફ્રી (How to remove dandruff problems) વાળ મેળવી શકો છો. ડુંગળીનો રસ અને નારિયેળનું તેલ વાળમાં લગાવવાથી તમારા વાળ લાંબા-જાડા, મજબૂત અને ડેન્ડ્રફ મુક્ત બને છે.

વાળની ​​સમસ્યાનું કારણ: પ્રદૂષણ અને ખરાબ જીવનશૈલી વાળની ​​સમસ્યાનું મુખ્ય કારણ છે. આ સિવાય ઘણા રાસાયણિક ઉત્પાદનોના ઉપયોગથી પણ વાળને નુકસાન થાય છે. આ જ કારણ છે કે આજના યુવાનો પણ વાળ ખરવા, અકાળે વાળ સફેદ થવા, ડેન્ડ્રફ અને ટાલ પડવી જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. પરંતુ ડુંગળીનો રસ અને નારિયેળ તેલનો ઉપયોગ તમારા વાળમાંથી ખોડો દૂર કરી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે તે તમને ઝીરો સાઇડ-ઇફેક્ટ આપે છે. વાળને ડેન્ડ્રફ મુક્ત અને મજબૂત બનાવવા માટે ડુંગળીના રસ અને નાળિયેર તેલનો (use of coconut oil and onion juice) ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો.

શા માટે નાળિયેર તેલ અને ડુંગળીનો ઉપયોગ: જો તમે તમારા વાળમાં ખોડાની સમસ્યાથી કુદરતી રીતે છુટકારો મેળવવા માંગતા હોવ તો આ ઉપાય શ્રેષ્ઠ છે. નાળિયેરનું તેલ અને ડુંગળીનો રસ મિશ્રિત કરીને વાળમાં લગાવવાથી વાળનું નુકસાન દૂર થાય છે, તેનાથી ડેન્ડ્રફની સમસ્યા (dandruff problems) પણ દૂર થાય છે. કારણ કે, નાળિયેર તેલ એ મધ્યમ ચેઇન ફેટી એસિડ્સનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. તેમાં લૌરિક એસિડ, કેપ્રિક એસિડ અને કેપ્રીલિક એસિડ હોય છે. જે મજબૂત બળતરા વિરોધી, એન્ટી ફંગલ અને એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણોથી ભરપૂર હોવાને કારણે વાળ માટે સ્વસ્થ છે. નાળિયેર તેલ વાળની ​​ચામડીમાંથી ફૂગ અને ખરાબ બેક્ટેરિયાને દૂર કરે છે. આના કારણે સ્કેલ્પ હેલ્ધી રહે છે અને ડેન્ડ્રફની સમસ્યા થતી નથી. તેમજ તમારા વાળ સુંદર અને સ્વસ્થ છે.

નાળિયેર તેલ અને ડુંગળીના રસના મુખ્ય (Benefits of Coconut Oil and Onion Juice) ફાયદા

ડેન્ડ્રફની સમસ્યા દૂર થાય છે

સફેદ વાળથી છુટકારો મેળવો

વાળનો વિકાસ વધારવામાં અસરકારક

ખોપરી ઉપરની ચામડીમાંથી ગંદકી સાફ કરો

વાળને ચમકદાર બનાવો

નારિયેળ તેલ અને ડુંગળીના રસનો ઉપયોગ (How to Use coconut oil and onion juice) કેવી રીતે કરવો

સ્ટેપ 1- એક બાઉલમાં એક ચમચી ડુંગળીનો રસ, 2-3 ચમચી નારિયેળ તેલ અને ટી ટ્રી ઓઈલના 3-4 ટીપાં લો.

સ્ટેપ 2- આ બધાને સારી રીતે મિક્સ કરો.

સ્ટેપ 3- તમારી આંગળીઓની મદદથી આ મિશ્રણને વાળ અને માથાની ચામડી પર લગાવો. આ પછી, બધી આંગળીઓની મદદથી, થોડી મિનિટો માટે માથાની ચામડીની મસાજ કરો.

સ્પેટ 4- તેને વાળ પર લગભગ 30-45 મિનિટ સુધી રહેવા દો.

સ્ટેપ 5- આ પછી તમારા વાળને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો. તમે તમારા વાળ ધોવા માટે હળવા શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરી શકો છો.