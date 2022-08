હૈદરાબાદ યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (Union Public Service Commission) એ નેશનલ ડિફેન્સ એકેડેમી (National Defense Academy) અને નેવલ એકેડેમી (Naval Academy) એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ II 2022 (NDA Exam 2022) માટે બેસનાર ઉમેદવારો માટે એડમિટ કાર્ડ બહાર પાડ્યું છે. NDA NA II 2022 માટેની લેખિત પરીક્ષા 4 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ યોજાવાની છે. આયોગે 10 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ તેની વેબસાઈટ પર આ પરીક્ષામાં બેસવા જઈ રહેલા ઉમેદવારોના એડમિટ કાર્ડ જારી કર્યા છે. જે ઉમેદવારોએ NDA NA II 2022 માટે અરજી કરી છે તેઓ તેમના એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે UPSCની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે. આ પ્રવેશ પરીક્ષા દ્વારા, NDA NA માટે 400 ઉમેદવારોની પસંદગી થવાની છે અને UPSC એ 18 મે 2022 થી 7 જૂનની વચ્ચે આ માટે ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ માંગી હતી. જો તમે પણ NDA NA પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો આ બાકીના સમયમાં આ પરીક્ષાની સંપૂર્ણ તૈયારી (How to prepare for NDA Exam 2022) માટે તમે સફળતાની મદદ લઈ શકો છો.

ઉમેદવારની સફળતા માટે એનડીએ ફ્રી મોક ટેસ્ટ અહીં પ્રયાસ કરો

બાકીના દિવસોમાં તમે કેવી રીતે સારી તૈયારી કરી શકો આ પરીક્ષાને આડે 20 દિવસ બાકી છે. ઉમેદવારોએ આ 20 દિવસમાં તેમની તૈયારીમાં સુધારો કરવા માટે સ્માર્ટ રીતો અપનાવવી પડશે. આ પરીક્ષામાં બેસનાર ઉમેદવારોએ હવે નવું ભણવાને બદલે રિવિઝન પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઉમેદવારોએ હવે તેમની તૈયારી દરમિયાન કરવામાં આવેલી નોંધોને સંપૂર્ણ રીતે સુધારવી જોઈએ. ઉપરાંત, ઉમેદવારોએ એક-બે શબ્દોમાં મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ લખવા જોઈએ. આમ કરવાથી, ઉમેદવારો પરીક્ષાના એક દિવસ પહેલા તેના દ્વારા ઝડપી પુનરાવર્તન કરી શકશે. આ સિવાય ઉમેદવારોએ આ પરીક્ષામાં બેસતા પહેલા મોક ટેસ્ટ અને પાછલા વર્ષના પેપર સાથે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. આની પ્રેક્ટિસ કરવાથી ઉમેદવારોને તેમાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોના સ્તરને સમજવામાં મદદ મળશે અને પરીક્ષામાં તેમની ઝડપમાં પણ સુધારો થશે.

પરીક્ષા કઈ પેટર્ન પર લેવામાં આવશે એનડીએ એનએની લેખિત પરીક્ષામાં, ઉમેદવારોને 300 ગુણ માટે ગણિતના પ્રશ્નો અને 600 ગુણની સામાન્ય ક્ષમતા કસોટીના પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. 600 માર્કસ માટેની જનરલ એબિલિટી ટેસ્ટમાં 200 માર્કસ માટે અંગ્રેજી પ્રશ્નો અને 400 માર્કસ માટે જનરલ નોલેજના પ્રશ્નો હશે. આ પરીક્ષાનું પેપર અંગ્રેજી અને હિન્દી બંને ભાષામાં ઉપલબ્ધ રહેશે. ઉમેદવારોને ગણિતનું પેપર ઉકેલવા માટે અઢી કલાક અને જનરલ એબિલિટી ટેસ્ટનું પેપર ઉકેલવા માટે 2.5 કલાકનો સમય મળશે. નેગેટિવ માર્કિંગ પણ હશે અને દરેક ખોટા જવાબ માટે તે પ્રશ્ન માટે કુલ ગુણના 0.33 ટકા કાપવામાં આવશે.

સરકારી નોકરી માટેની તૈયારી કેવી રીતે કરવી જો તમે સરકારી નોકરીનું સપનું જોતા હોવ અને તેના માટે વર્ષોથી સખત મહેનત કરો છો, પરંતુ તમે તમારી પરીક્ષામાં સફળ ન થઈ શક્યા અથવા તમારું પ્રદર્શન બહુ સારું ન હતું, તો તમે એકવાર સફળતા. com દ્વારા લગભગ તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ભાગ લઈ શકો છો. ચાલુ બેચ અને મફત અભ્યાસક્રમો. હાલમાં, NDA NA, UP Lekhpal, Railway Group D સહિતની ઘણી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે સક્સેસ દ્વારા વિશેષ અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાં આવી રહ્યા છે. તમે પણ આ કોર્સની મદદથી તમારી બાકીની તૈયારી અને રિવિઝન પૂર્ણ કરી શકો છો, તો શું વાંધો છે, safalta એપ દ્વારા તરત જ આ કોર્સમાં એડમિશન લો અને તમારું સરકારી નોકરીનું સ્વપ્ન સાકાર કરો.