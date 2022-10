ન્યૂઝ ડેસ્ક: કોઈપણ સંબંધમાં, સ્ત્રી અને પુરુષ બંને એકબીજા તરફ આકર્ષાય (Tips to impress a girls) તે જરૂરી છે. ઘણીવાર એવું કહેવાય છે કે, છોકરીઓની સુંદરતા અને તેમની ડ્રેસિંગ સ્ટાઈલ પુરુષોને સૌથી વધુ આકર્ષિત કરે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય એ જાણવાની કોશિશ કરી છે કે, છોકરીઓ છોકરાઓને (Girls are impressed of boys) સૌથી વધુ શું પ્રભાવિત કરે છે. તમે શું કરવા જઈ રહ્યા છો અથવા તમે શું કરવા માંગો છો, તે વિશે છોકરીને જાણ કરશો નહીં. તેના બદલે, સમયાંતરે તેમને આશ્ચર્યચકિત કરતા રહો. આ રીતે તે તમારા તરફ વધુ આકર્ષિત થશે. જીવનસાથી વચ્ચે કેટલીક બાબતોને સસ્પેન્સ રહેવા દો. તેનાથી તેમના જીવનમાં તમારું મહત્વ જળવાઈ રહેશે.

લાગણીઓને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરો: છોકરીઓને હિંમતવાન છોકરાઓ બહુ ગમે છે. દરેક છોકરી ઈચ્છે છે કે, તેનો પાર્ટનર આત્મવિશ્વાસ (tricks to impress a girl) અને હિંમતવાન હોય. જેથી જ્યારે જરૂર પડે, ત્યારે તે તેને બચાવી (how to impress a girl) શકે. તેથી, જો તમને ક્યારેય કોઈ વસ્તુ વિશે ડર લાગે છે, તો તમારા ચહેરા પર ભયની લાગણી આવવા દો નહીં. તમારી લાગણીઓને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરો. આમ કરવાથી તમે છોકરીઓ વધુ આકર્ષક અને આત્મવિશ્વાસુ દેખાશો.

તો થોડું અંતર રાખો: મનોવિજ્ઞાન અનુસાર, લોકો ઘણીવાર એવી વસ્તુઓ તરફ વધુ આકર્ષિત થાય છે, જે મેળવવી થોડી મુશ્કેલ હોય છે. પછી તે વ્યક્તિ હોય કે કંઈક. તેથી જો તમે પણ કોઈને તમારી તરફ આકર્ષવા ઈચ્છો છો, તો થોડું અંતર રાખો.

'આઈ લવ યુ' ક્યારે કહેવું: પ્રથમ મુલાકાતમાં કોઈને પણ તમારા વિશે (Tips to impress a girls) વધુ માહિતી આપવાનું ટાળો. જો તમારે કંઈક શેર કરવું હોય, તો થોડું કહો. જો તમે પહેલી જ મુલાકાતમાં બધું કહી દેશો, તો તમારામાં છોકરીઓનો રસ ઓછો થવા લાગશે. ઘણીવાર છોકરીઓ છોકરાઓને જાણવા અને સમજવા માટે તેમના ચહેરાના હાવભાવ વાંચવાનો પ્રયાસ કરે છે. તમારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે અથવા તમે શું વિચારી રહ્યાં છો તે કોઈને વાંચવા ન દો.

રમુજી છોકરાઓ ખૂબ ગમે છે: તમારા જીવનસાથી (How to Impress a Girl) માટે એક રહસ્યમય માણસ બનો. તેનાથી તે તમારા તરફ વધુ આકર્ષિત થશે. છોકરીઓને રમુજી છોકરાઓ ખૂબ ગમે છે. જો તમારી પાસે તમને હસાવવાની ક્ષમતા છે, તો અલબત્ત તમે તમારી આસપાસની મહિલાઓ પર એક છાપ બનાવવામાં સફળ થઈ શકો છો.