નવી દિલ્હી: દેશમાં શનિવાર અને રવિવાર બંને દિવસે ધનતેરસનો તહેવાર ઉજવવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન લોકોએ ઘણું સોનું ખરીદ્યું. ભારતમાં તહેવારો અને લગ્નો પર મોટી સંખ્યામાં લોકો સોનાના દાગીના ખરીદે છે. પરંતુ શું આપ જાણો છો કે, સોનું નકલી છે કે અસલી, તેને કેવી રીતે (how to tell if gold jewelry is real or fake) ઓળખવું ? જો તમે પણ સોનું ખરીદ્યું છે અથવા સોનું ખરીદવાની તૈયારી કરી રહ્યા છો, તો ચોક્કસથી થોડા સાવધાન થઈ જાવ. તમે ઘરે બેસીને ઓળખી (how to identify gold at home) શકો છો કે, તમારું સોનું અસલી છે કે નકલી. જો તમે સ્થાનિક દુકાનમાંથી જ્વેલરી ખરીદો છો, તો ચોક્કસપણે તમારું સોનું તપાસો.

કૃપા કરીને હોલમાર્ક તપાસો: સોનું ખરીદતી વખતે, સૌથી પહેલા તમારે તેના પર હોલમાર્ક જોવો જોઈએ. હોલમાર્ક સર્ટિફિકેશન એટલે કે સોનું અસલી છે. આ પ્રમાણપત્ર બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ દ્વારા આપવામાં આવે છે. જાણીતી બ્રાન્ડ્સમાં, તમને બધી જ જ્વેલરી હોલમાર્કવાળી જોવા મળશે, પરંતુ સ્થાનિક જ્વેલર્સ ક્યારેક હોલમાર્ક વગરના ઘરેણાં પણ વેચે છે, જે તમારે તમારી જાતને વાસ્તવિક કે નકલી છે તે ઓળખવા પડશે.

કાળા કે લીલા નિશાન: શુદ્ધ સોનું તમારી ત્વચા પરના પરસેવા અથવા તેલ સાથે પ્રતિક્રિયા આપતું નથી, તેથી જો તમને કાળા કે લીલા નિશાન દેખાય, તો ધ્યાનમાં લો. આ ઘણીવાર અન્ય ધાતુઓને કારણે થાય છે. ચાંદી ઘણીવાર કાળા નિશાન છોડી દે છે અને તાંબુ લીલા નિશાન છોડી દે છે. જો તમે તમારી ત્વચા પર આમાંના ઘણાં બધાં નિશાનો જોશો, તો તમારું સોનું કદાચ તમારી અપેક્ષા કરતાં ઓછું શુદ્ધ છે.

નાઈટ્રિક એસિડ ટેસ્ટ: નાઈટ્રિક એસિડની વાસ્તવિક સોના પર કોઈ અસર થતી નથી. ચકાસવા માટે દાગીનાને સહેજ ખંજવાળી અને તેના પર નાઈટ્રિક એસિડ રેડવું. જો તે સોનું છે તો તેના પર તેની કોઈ અસર નહીં થાય.

વિનેગર ટેસ્ટ: વિનેગર લગભગ દરેક રસોડામાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. જો તમે તમારા સોનાના દાગીના પર વિનેગરના થોડા ટીપાં નાખો છો, તો તમારા દાગીના પર કોઈ અસર થશે નહીં, જો તે વાસ્તવિક સોનું હોય. જો તે ઇમિટેશન સોનું નીકળે તો જ્યાં પણ વિનેગરના ટીપાં પડે ત્યાં ઘરેણાંનો રંગ બદલાઈ જાય.

ફ્લોટિંગ ટેસ્ટ: સોનાની એક ખાસ વાત એ છે કે, તે સખત ધાતુ છે, તેથી તેને તરતા માટે ટેસ્ટ કરી શકાય છે. જો તમારી જ્વેલરી પાણીમાં ડૂબી ગઈ હોય, તો એવું માનવામાં આવે છે કે, તે ફ્લોટિંગ ટેસ્ટમાં પણ પાસ થઈ ગયો છે. જો તે સ્વિમિંગ કરવા લાગે તો સમજવું કે સોનું નકલી છે.

ચુંબકીય ગુણો: ધ્યાનમાં રાખો કે, સોનામાં ચુંબકીય ગુણધર્મો નથી અથવા એમ કહીએ કે, તે ચુંબક તરફ આકર્ષિત નથી. જો તમારા દાગીના ચુંબક તરફ આકર્ષાય છે, તો તે નકલી છે, અન્યથા તે વાસ્તવિક છે.