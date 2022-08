ન્યૂઝ ડેસ્કઃ દેશમાં જુદા જુદા સમયે શરૂ થયેલા પ્રોજેક્ટની અસર દેશના વિકાસ પર થાય છે. જ્યારે પણ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતના સંબંધોની વાત કરવામાં આવે છે. એ સમયે આ પ્રકારના સર્વેના (Survey on India)રીપોર્ટને ધ્યાને લેવાતા હોય છે. જુદા જુદા સમયે તૈયાર થયેલા આ રીપોર્ટમાં (Various Rank and indias position) અલગ અલગ પ્રકારના માપદંડોને (Survey in India By Organization) ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જોકે, હવે સંસ્થાઓ પોતાના નામ અને સર્વે સાથે આ અંગેના રીપોર્ટ તૈયાર કરતા સમજવામાં સરળતા રહે છે. આ ઉપરાંત આ પ્રકારના સર્વે એક ચોક્કસ સમયગાળા પૂરતા જ મર્યાદીત રહે છે. બીજી વખત એક વિષયને લઈને કોઈ સર્વે થાય તો અગાઉમાંથી માત્ર એના સંદર્ભ લેવામાં આવે છે.

વિષય ભારતનો રેન્ક સંસ્થા ગ્લોબલ હંગર ઈન્ડેક્સ 2021 101 વેલ્ટ હંગર હિલ્ફે અને કન્સર્ન વર્લ્ડ વાઈડ હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2022 83 હેનલી એન્ડ પાર્ટનર્સ વૈશ્વિક ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ 2021 46 વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપદા સંસ્થા વૈશ્વિક પેન્શન ઇન્ડેક્સ 2021 40 મર્સર CFA સંસ્થા ખાદ્ય સુરક્ષા સૂચકાંક 2021 71 આયર્લેન્ડની આર્થિક અસર ગ્લોબલ પીસ ઈન્ડેક્સ 2021 135 ઈકોનોમિક એન્ડ પીસ ઓર્ગેનાઈઝેશન ચાંડલર ગુડ ગવર્નમેન્ટ ઇન્ડેક્સ 2021 49 ચાંડલર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ગવર્નમેન્ટ વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ઇન્ડેક્સ 2022 150 રિપોર્ટર્સ વિધાઉટ બોર્ડર્સ ડેમોક્રેસી ઇન્ડેક્સ 2021 46 ઇકોનોમિક્સ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ ભ્રષ્ટાચાર અને ધારણા સૂચકાંક 2021 85 ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવ વિકાસ સૂચકાંક 2020 131 સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમ વર્લ્ડ હેપીનેસ ઈન્ડેક્સ 2022 136 ગ્લોબલ જેન્ડર ગેપ ઈન્ડેક્સ 2022 135 વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ ઇકોનોમિક ફ્રીડમ ઇન્ડેક્સ 2021 121 ફાઉન્ડેશન હેરિટેજ ગ્લોબલ ક્લાઈમેટ રિસ્ક ઈન્ડેક્સ 2021 7 જર્મન વોચ કોવિડ-19 રિસ્પોન્સ ઇન્ડેક્સ 86 લોભી સંસ્થા ઈન્ક્લુઝિવ ઈન્ટરનેટ ઈન્ડેક્સ 2021 50 ઈકોનોમિક ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ઇન્ડેક્સ 2021 87 વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ ગ્લોબલ સાયબર સિક્યુરિટી ઇન્ડેક્સ 2021 10 ઇન્ટરનેશનલ ટેલિકમ્યુનિકેશન યુનિયન સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ ઇન્ડેક્સ 2021 20 સ્ટાર્ટ અપ બ્લેન્ક્સ