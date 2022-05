હૈદરાબાદ: હૈદરાબાદમાં યુવતીના પરિવારજનોએ તેના પતિ પર ઘાતક હથિયારો (HONOR KILLING IN HYDERABAD) વડે હુમલો કરીને હત્યા કરી નાખી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, હુમલો કરનાર આરોપી પોતાની બહેનના લગ્નથી ખુશ (A MAN KILLED HIS SISTERS HUSBAND) નહોતો. આ ઘટના બુધવારે રાત્રે લગભગ 9 વાગે હૈદરાબાદના (Murder case In hyderabad) સરૂર નગર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના જીએચએમસી ઓફિસ રોડ પર બની હતી.

લગ્ન કરવાનો નિર્ણય: રંગારેડ્ડી જિલ્લાના મારાપલ્લી (man kills his brother in law in hyderabad) ગામના વિલ્લુપુરમ યુવકને સાત વર્ષથી આ જ વિસ્તારમાં રહેતી યુવતી સાથે પ્રેમ થયો હતો. આ વાતની જાણ થતાં યુવતીના પરિવારજનોએ તેને ચેતવણી પણ આપી હતી. પરંતુ યુવક અને યુવતીએ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. યુવક થોડા મહિના પહેલા હૈદરાબાદની એક અગ્રણી કાર કંપનીમાં સેલ્સમેન તરીકે જોડાયો હતો.

પાંચ દિવસ પહેલા ફરીથી હૈદરાબાદ આવ્યો: આ વર્ષે 1 જાન્યુઆરીએ યુવક અને યુવતીએ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જાન્યુઆરીના છેલ્લા સપ્તાહમાં અસરીન પોતાનું ઘર છોડીને યુવક સાથે ગઈ હતી. બંનેએ 31 જાન્યુઆરીએ લાલ દરવાજા સ્થિત આર્ય સમાજ મંદિરમાં લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન પછી યુવકને વિશાખાપટ્ટનમમાં બીજી નોકરી મળી. નવવિવાહિત યુગલ વિશાખાપટ્ટનમમાં રહેવા લાગ્યા. પછી જ્યારે તેને લાગ્યું કે અસરીનના પરિવારજનોનો ગુસ્સો ઠંડો પડી ગયો છે અને તેઓ તેને અનુસરતા નથી, ત્યારે તે પાંચ દિવસ પહેલા ફરીથી હૈદરાબાદ આવ્યો હતા.

યુવકને મારી નાખવાની યોજના: જેની નોંધ યુવતીના પરિવારજનોએ કરી હતી. તેઓએ યુવકને મારી નાખવાની યોજના બનાવી. બુધવારે રાત્રે જ્યારે યુવક અને યુવતી કોલોનીમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે યુવતીનો ભાઈ અને તેનો મિત્ર બાઇક પર તેમની પાછળ આવ્યા અને તેમના પર હુમલો કર્યો. યુવક પર લોખંડના સળિયા અને તલવાર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને જ્યાં સુધી તે અંતિમ શ્વાસ ન લે ત્યાં સુધી તેને માર મારવામાં આવ્યો.

દોષિતોને સજા કરવાની માંગ: આ દરમિયાન યુવતી તેના ભાઈઓ અને તેના મિત્રોને તેના પતિના જીવ બચાવવા માટે ઘણી વિનંતીઓ કરી પરંતુ હત્યારાઓએ તેમની વાત સાંભળી ન હતી. સ્થાનિક લોકોની સૂચના પર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. વિશેષ ટીમે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. યુવકનો પરિવાર યુવતીને સાથે લઈ ગયો. એસીપી શ્રીધરેડ્ડીએ કહ્યું કે, હત્યાના પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાથી રોષે ભરાયેલા ભાજપના નેતાઓએ પોલીસ સ્ટેશનની સામે પ્રદર્શન કર્યું અને દોષિતોને કડકમાં કડક સજા કરવાની માંગ કરી.