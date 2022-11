હૈદરાબાદ: મધ ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર છે. (Honey For Skin) મધના નિયમિત ઉપયોગથી સમગ્ર સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે. મધ વજન ઘટાડવાથી લઈને વાળ અને ત્વચાને સુધારવામાં મદદરૂપ (Honey is beneficial for the skin) સાબિત થઈ શકે છે. માત્ર એક ચમચી મધનો ઉપયોગ કરીને ત્વચાને યુવાન અને સુંદર બનાવી શકાય છે. ઓર્ગેનિક મધ ત્વચાને ખીલ અને ખરજવું માટે સરળ અને ડાઘ-મુક્ત બનાવવામાં મદદ કરે છે. તે ત્વચામાં રહેલા બેક્ટેરિયાને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે જે પિમ્પલ્સને જન્મ આપે છે. મધ એક મહાન કુદરતી એક્સ્ફોલિયેટર છે જે ચહેરા પરની શુષ્ક ત્વચાને દૂર કરી શકે છે. આવો જાણીએ ચહેરા પર મધનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જેથી ત્વચા ગ્લોઈંગ થઈ શકે.

ચહેરો ધોયા પછી મધ લગાવો: મધમાં એક્સફોલિએટિંગ ગુણ હોય છે જે ત્વચામાં હાજર મૃત કોષોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. હેલ્થલાઈન અનુસાર, મધ ઔષધીય ગુણોથી (Honey is full of medicinal properties) ભરપૂર હોય છે, જે ત્વચાને સ્વચ્છ અને મુલાયમ રાખવાનું કામ કરે છે. જો ફેસવોશ કર્યા પછી ચહેરા પર ઓર્ગેનિક અથવા કાચું મધ લગાવવામાં આવે તો ત્વચાને ચમકદાર (Honey can make the skin glow) બનાવી શકાય છે. મધ સીધું ચહેરા પર લગાવી શકાય છે, જો મધ વધારે ઘટ્ટ હોય તો તેમાં પાણીના થોડા ટીપા ભેળવીને પણ લગાવી શકાય છે. મધને ઓછામાં ઓછા 5 થી 10 મિનિટ સુધી ચહેરા પર રહેવા દો, પછી સામાન્ય પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો.

ડાઘ દૂર કરવા માટે ઉપયોગ કરો: મધ ખીલના ડાઘ ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. (Use honey to remove stains) મધનો ઉપયોગ ડાઘ પર સ્પોટ ટ્રીટમેન્ટ તરીકે કરી શકાય છે. મધનો નિયમિત ઉપયોગ ચહેરાને મુલાયમ અને ચમકદાર બનાવી શકે છે. મધ અને ગુલાબજળ ભેળવીને દિવસમાં બે વાર ચહેરા પર લગાવવાથી કોઈપણ પ્રકારના ડાઘથી છુટકારો મળે છે. તમે તેને તમારી બ્યુટી રૂટિનમાં સામેલ કરીને માસ્ક તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

મધ અને તજનો ઉપયોગ: મધ અને તજ એક (Use of honey and cinnamon) શક્તિશાળી એન્ટીઑકિસડન્ટ અને એન્ટિમાઇક્રોબાયલ સંયોજન છે. તેઓ ત્વચાને સુધારવામાં અને ખીલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. એક ચમચી મધ અને એક ચતુર્થાંશ ચમચી તજ પાવડર મિક્સ કર્યા પછી ચહેરા પર લગાવવામાં આવે તો કોઈપણ પ્રકારની એલર્જી દૂર થઈ શકે છે. આ પેસ્ટને હળવા હાથે ગુંજારવીને ચહેરા પર 8 થી 10 મિનિટ સુધી લગાવી શકાય છે. પછી સામાન્ય પાણીથી ચહેરો ધોયા પછી, તમે ત્વચા પર મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવી શકો છો.