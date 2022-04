નવી દિલ્હી: ગૃહ મંત્રાલયે આતંકવાદ પ્રભાવિત જમ્મુ અને કાશ્મીર (Free air service For CAPF) અને પૂર્વોત્તરમાં સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ (CAPF) ના જવાનોના મફત પરિવહન માટે એક મહિનામાં 19,47,95,926 રૂપિયા (sanctioned Rs 19 crore for a month) મંજૂર કર્યા છે. ગૃહ મંત્રાલય (MHA) એ શુક્રવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને પૂર્વોત્તરમાં સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ (CAPF) ના જવાનો માટે એર કુરિયર સેવાઓ સ્થગિત કરવામાં (Home Ministry resume air courier service for CAPF) આવી નથી. સેવાઓ જુલાઈ 2010 થી કાર્યરત છે. આદેશ મુજબ આ સેવા વધુ એક મહિના સુધી ચાલુ રહેશે.

આ પણ વાંચો: બોચનમાં બેબી કુમારીનો વિરોધ, 'સાંભળો મેડમ, અમે નેતાના બંધુઆ મજૂર નથી, તમારે નારાજગીનો સામનો કરવો પડશે'

ટેન્ડરોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં વિલંબ: ગૃહ મંત્રાલયે કહ્યું, “એર ઈન્ડિયાના ખાનગીકરણને પરિણામે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા ટેન્ડરોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં થોડો વિલંબ થયો. ગૃહ મંત્રાલયે એર ઈન્ડિયા દ્વારા સેવાઓ ચાલુ રાખવા માટે પહેલેથી જ મંજૂરી આપી દીધી છે અને 2022-23 માટેના ટેન્ડરને પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. "હવાઈ મુસાફરી માટેના લેણાં પણ નિયમો અનુસાર ચૂકવવામાં આવશે."

ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા ફરી શરૂ: 'ETV ભારત' પાસે ઉપલબ્ધ સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, એર કુરિયર સેવા માટે રૂ. 19,47,95,926 મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહારમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે, નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માટે, ગૃહ મંત્રાલયની ગ્રાન્ટ નંબર 50 હેઠળ ખર્ચ મુખ્ય હેડમાંથી કરવામાં આવશે. 2019ના પુલવામા આતંકી હુમલા બાદ શરૂ થયેલી એર કુરિયર સેવા 31 માર્ચે પૂરી થઈ હતી. સેવા ફરી શરૂ કરવામાં ગૃહ મંત્રાલયની શિથિલતાએ ભૂતપૂર્વ અર્ધલશ્કરી દળોના કોન્ફેડરેશન ઓફ શહીદ કલ્યાણ સંઘ પાસેથી તાત્કાલિક મંજૂરી માંગી હતી. યુનિયન જનરલ સેક્રેટરી રણબીર સિંહે કહ્યું કે, 1 એપ્રિલથી કેન્દ્રીય અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનો માટે ફ્રી એર કુરિયર સેવા, જે પૂર્વોત્તર અને જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે બંધ કરવામાં આવી હતી, તે હવે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો: ઈમરાન ખાને અવિશ્વાસ મત ગુમાવ્યો, પાકિસ્તાનના PM પદેથી હકાલપટ્ટી

એર ઈન્ડિયાને ટાટાને ટ્રાન્સફર કરવામાં વિલંબ: ગૃહ મંત્રાલયના પ્રવક્તાને ટાંકીને સિંહે કહ્યું કે, એર ઈન્ડિયાના ખાનગીકરણના પરિણામે બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા ટેન્ડરને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં થોડો વિલંબ થયો હતો. સિંહે કહ્યું, "સેવા માટેની નોડલ એજન્સી BSFએ જાણ કરી હતી કે, એર ઈન્ડિયાને ટાટાને ટ્રાન્સફર કરવામાં વિલંબ થયો છે." સિંહે કહ્યું કે સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ સાથે સંબંધિત મામલામાં આવા ધીમા પગલા ન લેવા જોઈએ.

ફ્રી એર સર્વિસ આપવાનો નિર્ણય: સિંહે કહ્યું, 'સૈનિકોના કાફલા સાથે કોઈપણ દુર્ઘટના થઈ શકે છે. પુલવામામાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળના જવાનોને ફ્રી એર સર્વિસ આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.