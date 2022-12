હૈદરાબાદ: વ્યાજ દરો ફરી વધી રહ્યા હોવાથી તમારી હોમ લોન વધુ બોજારૂપ બની રહી છે. કેટલીક બેંકોએ પહેલાથી જ જાહેરાત કરી છે કે, તેઓ તેમના વ્યાજદરમાં વધારો કરી રહી છે. મુદત અથવા EMIમાં વધારો ઋણ લેનારાઓને પહેલેથી જ જાણ કરી દેવામાં આવી છે. ચાલો જોઈએ કે, આ બોજ હળવો (Reduce home loan interest rates) કરવા શું કરી શકાય.

રેપો રેટમાં વધારો: રેપો રેટ (Repo rate), જેના પર દેશની સેન્ટ્રલ બેંક કોમર્શિયલ બેંકોને નાણાં ધિરાણ આપે છે, તે આ નાણાકીય વર્ષમાં વધવાનું શરૂ થયું છે. બુધવારે તે 35 બેસિસ પોઈન્ટ વધીને 6.25 ટકા થયો હતો. પરિણામે હોમ લોન ફરી 8.75 થી 9 ટકા પર પહોંચી ગઈ છે. જે લોકોએ ઓછા દરે લોન લીધી છે તેમના પર વ્યાજનો બોજ લાખો સુધી વધી જશે. 20 વર્ષમાં પુરુ કરવાનું દેવું 30 વર્ષ સુધી ચાલુ રહી શકે છે.

ચાલુુ વ્યાજ દરની તપાસ: જ્યારે વ્યાજ દરમાં વધારો કરવામાં આવશે, ત્યારે 6.75ટકા-7ટકા ના નીચા દરે લોન લેનારાઓ પર બોજ વધુ પડશે. 8.5-9 ટકાના દરે લોન લેનારાઓ પર તેની અસર ઓછી છે. જેમ જેમ વ્યાજ દર ઘટે છે તેમ તેમ લોનની ચુકવણીનો સમયગાળો ઘટતો જાય છે. પરંતુ, એકવાર વ્યાજદરમાં વધારો કરવામાં આવે તો ફરી એકવાર જૂની અવધિ પહોંચી જશે. જો વ્યાજદરમાં વધારા દરમિયાન લોનની મુદત બે-ત્રણ વર્ષ લંબાવવામાં આવે તો તેને અતિશય ગણવી જોઈએ. તમારી લોનની નવીનતમ સ્થિતિ તપાસો. ચાલુુ વ્યાજ દર શું છે? સમયગાળો કેટલો વધ્યો છે? EMI વધારવાનો વિકલ્પ છે કે કેમ તે તપાસો. તમારી બેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થાનો સંપર્ક કરો.

હોમ લોનની મુદતમાં વધારો: વ્યાજ દરમાં વધારો સમાન માસિક હપ્તા (EMI) અથવા તમારી હોમ લોનની મુદતમાં વધારો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે રૂ. 22,367ની EMI સાથે 20 વર્ષ માટે 6.75%ના દરે રૂ. 30 લાખની લોન લો છો. જો વ્યાજ દર 8.75 ટકા સુધી પહોંચે છે, તો કાર્યકાળ 30 વર્ષનો થશે અને EMI રૂ. 23,610 થશે. જો સમયગાળો બદલ્યા વિના EMI વધારવામાં (Increase EMIs to clear loan) આવે છે, તો તે રૂ. 26,520 થશે. તમારી બેંક કરતા ઓછા વ્યાજ દરો ઓફર કરતી કોઈ સંસ્થાઓ છે કે કેમ તે જાણવા માટે હોમ લોન માર્કેટનો સર્વે કરો. અડધા ટકાથી 0.75 ટકા ઓછું વ્યાજ બોજ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે. કેટલીકવાર તમારી બેંક નીચા વ્યાજ દર પર સ્વિચ કરવાની તક પણ આપે છે. તેમાં કેટલાક ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, સરપ્લસ અને ખર્ચના આધારે નિર્ણય લો.

અનુકુળતા મુજબ EMI વધારવું: વ્યાજદરમાં હજુ વધારો થવાની ધારણા (How to reduce interest rate on home loan) છે, આજથી તેની તૈયારી કરો. વધારે વ્યાજ વસૂલતી કોઈપણ લોનથી વહેલા છૂટકારો મેળવો. હંમેશા સમયસર લોન EMI ચૂકવો અન્યથા લેટ ફી વધારાનો બોજ પડશે અને ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન થશે. ઓછામાં ઓછા 3-6 મહિનાના ખર્ચ અને લોનના હપ્તા માટે પૂરતી રકમ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. હપ્તા વધારીને લાંબા ગાળાની હોમ લોન ઝડપથી ચૂકવો. ઓછા વ્યાજથી ઊંચુ દેવું થઈ શકે છે. તમે જ્યારે લોન લીધી હતી તેની સરખામણીમાં તમારી આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. તમને પરવડી શકે તેટલું EMI વધારવું વધુ સારું છે.