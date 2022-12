હૈદરાબાદ: નવા વર્ષની લાંબી વીકેન્ડની રજાઓ (holiday in new year) આજની ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં આપણે બધા વીકએન્ડની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આ પછી જો આ વીકએન્ડ લોંગ વીકએન્ડ બની જશે તો રજાઓમાં ચાર ચાંદ લાગી જશે.(HOLIDAY PLANS IN NEW YEAR 2023) 2022 થોડા દિવસોમાં પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે. નવું વર્ષ ત્રણ અઠવાડિયા પછી આવશે. આવી સ્થિતિમાં બધાએ તેને યાદગાર બનાવવાની યોજના શરૂ કરી દીધી છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના નવા વર્ષની શરૂઆત (new year long weekend) કોઈને કોઈ સફર કે ઈવેન્ટથી કરવા માંગે છે. તેથી જો આપણે અમુક વીકએન્ડ લાંબો કરીએ, તો આપણે કેટલીક સારી યોજનાઓ બનાવી શકીએ. તો અમે તમને જણાવીએ છીએ કે, તમે જાન્યુઆરી મહિનામાં તમારો લોંગ વીકેન્ડ પ્લાન ક્યારે બનાવી શકો છો. તેથી આ દિવસોને કાળજીપૂર્વક નોંધો જેથી તમે આ રજાઓ ચૂકી ન જાઓ અને પછીથી તમારે પસ્તાવો ન કરવો પડે.

નવા વર્ષ સાથેનો પહેલો લાંબો સપ્તાહ: જો તમે શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 30, રજા તરીકે લો છો. તેથી તમે 3 દિવસના લાંબા વીકએન્ડનું આયોજન કરી શકો છો. કારણ કે 31મી ડિસેમ્બરે શનિવાર છે અને 1લી જાન્યુઆરીએ રવિવાર છે. જો તમે આ વીકએન્ડને વધુ લાંબો કરવા માંગો છો, તો તમારે સોમવાર, 2 જાન્યુઆરીએ પણ રજા લેવી પડશે. જેના કારણે આ વીકએન્ડ 4 દિવસનો હશે.

31 ડિસેમ્બર, શનિવાર: નવા વર્ષની પૂર્વસંધ્યાએ

1 જાન્યુઆરી, રવિવાર: નવા વર્ષનો દિવસ

મકરસંક્રાંતિ પર બીજા લાંબા સપ્તાહમાં: મકર સંક્રાંતિ શનિવાર, 14 જાન્યુઆરીએ રજા છે. ત્યાર બાદ 15 જાન્યુઆરી, રવિવારે પોંગલનો તહેવાર છે. આ દિવસ રવિવાર છે. તેથી જો R ને સતત ચાર દિવસની રજા લેવી હોય તો તમારે 13મી જાન્યુઆરી, શુક્રવાર અને 16મી જાન્યુઆરી, સોમવારે રજા લેવી પડશે.

14 જાન્યુઆરી, શનિવાર: લોહરી, મકરસંક્રાંતિ

15 જાન્યુઆરી, રવિવાર: પોંગલ

પ્રજાસત્તાક દિવસ પર ત્રીજો લાંબા સપ્તાહમાં: 26 જાન્યુઆરી, ગુરુવાર ગણતંત્ર દિવસની રજા છે. તે પછી, જો તમે 27 જાન્યુઆરીએ રજા લો છો, તો આ સપ્તાહાંત પણ ચાર દિવસનો થઈ શકે છે. 28 જાન્યુઆરીએ શનિવાર હોવાથી અને 29 જાન્યુઆરીએ રવિવાર છે. તેથી તમે બે દિવસની વધારાની રજા લઈને ચાર દિવસની રજા માણી શકો છો.