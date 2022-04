નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં યુએસ એમ્બેસીની (US Embassy in Delhi) બહાર કેટલાક અજાણ્યા લોકોએ એક પોસ્ટર લગાવ્યું (Hindu Sena pasted poster outside US Embassy) હતું, જેના પગલે દિલ્હી પોલીસે અજાણ્યા લોકો સામે કેસ નોંધ્યો હતો. પોસ્ટરમાં લખ્યું હતું કે, "અવિશ્વસનીય બિડેન પ્રશાસન, ભારતને ધમકી આપવાનું બંધ કરો, અમને તમારી જરૂર નથી. અમેરિકાને ચીન સામે ભારતની જરૂર છે." અમને અમારા તમામ શિસ્તબદ્ધ અને બહાદુર ભારતીય દળો પર ગર્વ છે. 'જય જવાન જય ભારત'.

સંપત્તિને બદનામ કરવા માટે દંડ: ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ અમૃતા ગુગુલોથે કહ્યું કે, શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 10.15 વાગ્યે અમને આ ઘટના વિશે માહિતી મળી. જેના પગલે પોલીસે દિલ્હી પ્રિવેન્શન ઑફ ડિફેસમેન્ટ ઑફ પ્રોપર્ટી એક્ટની કલમ 3 (સંપત્તિને બદનામ કરવા માટે દંડ) હેઠળ એફઆઈઆર નોંધી હતી.

પચાસ હજાર રૂપિયા સુધીનો દંડ: ડીપીડીપી એક્ટની કલમ 3 મુજબ, જે કોઈ પણ મિલકતના માલિક અથવા કબજેદારનું નામ અને સરનામું દર્શાવવાના હેતુસર શાહી, ચાક, પેઇન્ટ અથવા અન્ય કોઈપણ સામગ્રી વડે જાહેરમાં કોઈપણ મિલકતને લખીને અથવા ચિહ્નિત કરીને, બગાડ કરે છે. એક વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવી શકે તેવી મુદત માટે કોઈપણ વર્ણનની કેદ અથવા પચાસ હજાર રૂપિયા સુધીનો દંડ અથવા બંને સાથે સજા.

ગુનેગારને પકડવા માટે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ: ડીસીપીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુનેગારને પકડવા માટે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમેરિકી દૂતાવાસના ગેટ નંબર 7 પાસેના સાઈન બોર્ડ પરના પોસ્ટર પર હિન્દુ આર્મીનો લોગો હતો. સંસ્થાએ ટ્વિટર દ્વારા પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

વિષ્ણુ ગુપ્તાએ બે પોસ્ટર ટ્વિટ કર્યા: હિન્દુ સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિષ્ણુ ગુપ્તાએ બે પોસ્ટર ટ્વિટ કર્યા, જેમાંથી એક યુએસ એમ્બેસીની બહાર ચોંટાડવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બીજાએ ભારતીય-અમેરિકનોને "લોકશાહી યુદ્ધો" ને સમર્થન આપવાનું બંધ કરવા વિનંતી કરી હતી.