કોટા(રાજસ્થાન): નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા રવિવારે દેશની સૌથી (NEET UG 2022) મોટી મેડિકલ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ (National Eligibility cum Entrance Test ) હાથ ધરવામાં આવી છે. કોટાના દાદાબારી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્થિત મોદી કોલેજ સેન્ટરમાં રવિવારે (Girls Came In Hijab During NEET Exam ) ડ્રેસ કોડને લઈને વિવાદ સામે આવ્યો હતો. ચાર મુસ્લિમ વિદ્યાર્થિનીઓ હિજાબ પહેરીને સેન્ટર પર આવી હતી, જેમને પોલીસે ગેટ પર જ અટકાવી (NEET UG 2022 Exam in kota) હતી. પરંતુ યુવતીઓએ હિજાબ ઉતારવાની ના પાડી દીધી હતી. પોલીસે વિદ્યાર્થિનીઓને સમજાવી અને ડ્રેસ કોડ ટાંક્યો, છતાં તેઓ સંમત ન થયા. બાદમાં તેણી પાસેથી લેખિતમાં લેવામાં આવ્યું હતું કે, પરીક્ષા અંગેના કોઈપણ નિર્ણય માટે તેણી પોતે જ જવાબદાર રહેશે. આ પછી, વિદ્યાર્થિનીઓને માત્ર હિજાબ પહેરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

હિજાબ પહેરીને જવાની મનાઈ: કેસ મુજબ, આ વિદ્યાર્થિનીઓને મુખ્ય (Controversy over dress code) દ્વાર પર રોકી દેવામાં આવી હતી અને હિજાબ પહેરીને જવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી હતી. લાંબી ચર્ચા બાદ ઓબ્ઝર્વરને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જે બાદ ઓબ્ઝર્વરે પરીક્ષા દરમિયાન નિયમોનો ભંગ થશે તો (Girls broke NEET UG exam Guidelines in Kota) તેની જવાબદારી પોતાની રહેશે તેવું લેખિતમાં લીધું હતું. વિદ્યાર્થિનીઓએ આ વાત લેખિતમાં આપી હતી, ત્યારબાદ તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો. બાંયધરીપત્રમાં સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પરીક્ષા આપ્યા બાદ પરિણામ કે અન્ય કોઈ સમસ્યા આવશે તો તેના માટે તેણી પોતે જ જવાબદાર રહેશે. આ સમગ્ર નિર્ણય નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીનો રહેશે.

તેમની તપાસ કરવામાં આવી: નિયમો હેઠળ, NEET પરીક્ષા દરમિયાન (guidelines of National Testing Agency NEET UG 2022) વિદ્યાર્થીઓ ફુલ સ્લીવમાં પણ આવી શકતા નથી. ફૂલ બાંયના કપડા પહેરીને આવતી વિદ્યાર્થીનીઓ કે છોકરીઓની બાંયો કપાઈ જાય છે. કોઇલ, કાનની બુટ્ટી, ઘડિયાળ અને અન્ય તમામ વસ્તુઓ રાખવામાં આવી છે, પરંતુ કોટામાં પહેલીવાર એવું જોવા મળ્યું કે, યુવતીઓ મોઢું વીંટાળી અંદર ગઈ. તેમની તપાસ કરવામાં આવી હતી.