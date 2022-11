ચેન્નાઈ : બંગાળની ખાડીમાં સાયક્લોનિક સરક્યુલેશનને (Cyclonic circulation in the Bay of Bengal) કારણે તમિલનાડુ (Heavy Rains In Tamil Nadu) અને આસપાસના રાજ્યોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગે (Meteorological Department) ચેન્નાઈ સહિત કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ કારણે તામિલનાડુના ત્રણ જિલ્લાઓની શાળા અને કોલેજોમાં 1 નવેમ્બરે રજા જાહેર (Tamil Nadu schools holiday due to rain) કરવામાં આવી છે. IMDની ભારે વરસાદની ચેતવણીને ધ્યાનમાં રાખીને નાગાપટ્ટિનમ, માયિલાદુથુરાઈ અને તિરુવરુર જિલ્લામાં શાળાઓ અને કોલેજો બંધ રહેશે.

તમિલનાડુના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદથી શાળાઓમાં રજા

તમિલનાડુમાં ભારે વરસાદ : ચેન્નાઈ અને તેના પડોશી જિલ્લાઓ અને તમિલનાડુના અન્ય પ્રદેશોમાં રાતોરાત વરસાદ પડ્યો હતો અને મંગળવારે પણ વરસાદ ચાલુ રહ્યો હતો, જેના કારણે રાજ્યની રાજધાનીના ભાગો અને નજીકના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.ધમની અન્ના સલાઈમાં અને તેની આસપાસના કેટલાક વિસ્તારો, ઉત્તર ચેન્નાઈના ગીચ વિસ્તારો જેમાં પુલિઆન્થોપના ભાગો અને પડોશીઓ શહેર અને ઉપનગરોના દક્ષિણ ભાગોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. પરિણામે ટ્રાફિકની ભીડ અને વાહનોની ગતિ ધીમી થઈ હતી. ચેન્નાઈ, કાંચીપુરમ, તિરુવલ્લુર, ચેંગેલપેટ, નાગપટ્ટિનમ, તંજાવુર અને તિરુવરુર જિલ્લામાં શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. રાજ્યના દરિયાકાંઠાના અને કાવેરી ડેલ્ટા વિસ્તારોમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેવાની ધારણા છે.

ફ્લડ મોનિટરિંગ કેમેરા લગાડ્યા : ગ્રેટર ચેન્નઈ કોર્પોરેશનના સત્તાવાળાઓએ ઘણા વિસ્તારોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે, કેકે નગર-રાજામન્નર સલાઈ અને ગણેશપુરમ જેવા સબવે સહિતના વિસ્તારોમાં તૈયારીના પગલાં અને વરસાદી પાણીના ડ્રેઇનના કામને ધ્યાનમાં રાખીને વરસાદી પાણીની કોઈ સ્થિરતા નથી. પૂર માટે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સત્તાવાળાઓ દ્વારા ફ્લડ મોનિટરિંગ કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્ટોર્મ-વોટર ડ્રેઇન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારણાનું કામ પૂર્ણ થયું છે અને તે શહેરના અન્ય ભાગોમાં ચાલુ છે.

ઘણા ભાગોમાં બેરિકેડ લગાડ્યા : ચાલી રહેલા ચેન્નાઈ મેટ્રોરેલ ફેઝ-2 પ્રોજેક્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, રસ્તાઓના ઘણા ભાગોમાં બેરિકેડ લગાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આવા ઇન્ફ્રા-પહેલોએ પહેલાથી જ ટ્રાફિકની ભીડને દિવસનો ક્રમ બનાવી દીધો છે, ત્યારે વરસાદ અને પાણી ભરાવાથી લોકોને ચોમાસાની તાજી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. મુખ્ય પ્રધાન એમ કે સ્ટાલિન આજે સચિવાલયમાં ટોચના અધિકારીઓની બેઠકની અધ્યક્ષતામાં ચોમાસાની સાવચેતીની સમીક્ષા કરવા માટે તૈયાર છે. પગલાં તામિલનાડુમાં 29 ઓક્ટોબરના રોજ પૂર્વોત્તર ચોમાસાનો વરસાદ શરૂ થયો હતો.