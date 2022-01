નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ પ્રધાન(Union Minister of Health and Family Welfare) મનસુખ માંડવિયા આજે શુક્રવારે આઠ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે કોવિડ -19 ની વર્તમાન સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરવા માટે સમીક્ષા બેઠક(Review meeting on current status of Covid-19) યોજશે.

કોરોનાને રોકવા યોજાશે બેઠક

સમીક્ષા બેઠક આજે શુક્રવારે બપોરે 2.30 કલાકે વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા યોજાશે, જેમાં માંડવીયા આંધ્રપ્રદેશ, કર્ણાટક, કેરળ, તેલંગાણા, લક્ષદ્વીપ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને અંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં કોવિડ-19ની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ અને ઓમિક્રોનને રોકવા માટે માટેની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરશે.

