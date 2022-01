નવી દિલ્હી: હરિયાણાના ભીવાનીના રહેવાસી યુવક પ્રદીપ કાલીરામણાએ પાકના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (એમએસપી)ની માગ કરવા માટે એક અનોખી રીત શોધી કાઢી. આ યુવકે પોતાના લગ્નના કાર્ડ પર સ્લોગન લખી MSP ગેરંટી માગી હતી. બે અઠવાડિયા પહેલાં વરરાજાએ લગ્નના 1500 કંકોત્રી છાપી હતી અને પરિચિતોને વહેંચી હતી. લગ્નના કાર્યક્રમ સિવાય તેમના દરેક લગ્નના કાર્ડ પર ' જંગ અભી જારી હૈ એમએસપી કી બારી હૈ' લખેલું સ્લોગન (Slogan on marriage card) જોવા મળ્યું. આ સ્લોગન ઉપરાંત ટ્રેક્ટરનો ફોટો પણકાર્ડ પર લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેની સાથે નો ફાર્મર્સ, નો ફૂડ (Haryana bridegroom prints slogan on marriage card Demanding MSP law guarantee) લખેલું હતું.

લગ્ન 15 ફેબ્રુઆરીએ છે પણ કાર્ડ ચર્ચામાં આવી ગયું

પ્રદીપ વેલેન્ટાઈન ડે એટલે કે 14 ફેબ્રુઆરીએ સાત ફેરા લેશે. પરંતુ તેનું આમંત્રણ કાર્ડ વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. પ્રદીપ કાલીરામણાના કહેવા પ્રમાણે તેઓ તેમના લગ્ન કાર્ડ દ્વારા એવો સંદેશ આપવા માગે છે કે (Farmers movement against agricultural laws)ખેડૂતોના વિરોધની જીત હજુ પૂરી થઈ નથી. ખેડૂતોની જીત ત્યારે જ જાહેર થશે જ્યારે કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતોને MSP એક્ટ હેઠળ કાયદો બનાવવા માટે લેખિતમાં બાંયધરી આપે. MSP પર કાયદા વિના ખેડૂતો પાસે કંઈ નથી. તેમનું (Haryana bridegroom prints slogan on marriage card Demanding MSP law guarantee) કહેવું છે કે ખેડૂતોની શહાદત અને તેમનું બલિદાન પણ ત્યારે જ પૂર્ણ થશે જ્યારે MSP પર કાયદાકીય ગેરંટી હશે. આ જ કારણ છે કે તેઓએ MSP પર કાયદાકીય ગેરંટી માગતા 1500 લગ્ન કાર્ડ (Slogan on marriage card) છાપ્યાં છે.

આ પણ વાંચોઃ Corona Guidelines Gujarat: લગ્નમાં 150 મહેમાનોને જ પરવાનગી - કંકોત્રી 400થી વધુને આપી, હવે ના કોને કહેવી એની મૂંઝવણમાં પરિવાર

લાંબા સમયના ખેડૂત આંદોલનની હજુ પણ અસર છે

તમને જણાવી દઈએ કે કૃષિ બિલ વિરુદ્ધ ખેડૂતોનું આંદોલન ઓગસ્ટ 2020થી શરૂ (Farmers movement against agricultural laws) થયું હતું. સપ્ટેમ્બર 2020માં બિલ મંજૂર થયા બાદ આંદોલન વધુ ગરમાયું હતું. નવેમ્બરમાં ખેડૂતો ગાઝીપુર બોર્ડર પર ભેગાં થઇ ગયાં હતાં. ખેડૂતોએ દિલ્હી બોર્ડર પર વિરોધ કર્યો હતો. તે સમયે ખેડૂતોએ ત્રણેય કૃષિ બિલો રદ કરવા, MSP સુનિશ્ચિત કરવા માટે કાયદો ઘડવા, ધૂળ સળગાવવા પર નોંધાયેલા કેસો પાછા ખેંચવા, વીજળી વટહુકમ 2020 રદ કરવા, આંદોલન દરમિયાન માર્યા ગયેલા ખેડૂતના પરિવારને વળતરની માગણી કરી હતી. ખેડૂત આગેવાનો પર નોંધાયેલા કેસો પાછા ખેંચવાની માગ કરવામાં આવી હતી. ડિસેમ્બરમાં સરકારે તેમની તમામ માંગણીઓ સ્વીકારી હતી. આ પછી સંયુક્ત કિસાન મોરચાના નેતાઓએ આંદોલન સમાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી હતી.

આ પણ વાંચોઃ Indian culture: વિદેશી યુગલે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને હિંદુ રીતિ-રીવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા