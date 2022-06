મુંબઈ: મિતાલી રાજની (Mithali Raj Retires From International Cricket) આંતરરાષ્ટ્રીય નિવૃત્તિના કલાકો પછી, હરમનપ્રીત કૌરને (Indian Women Team Will Led By Harmanpreet Kaur) બુધવારે શ્રીલંકાના આગામી પ્રવાસ માટે ભારતની ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી. ભારતીય મહિલા ટીમ (Indian Women Team) 23 જૂનથી શરૂ થતા શ્રીલંકાના પ્રવાસ દરમિયાન દામ્બુલા અને કેન્ડીમાં અનુક્રમે ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને વધુ ODI મેચ રમશે.

મિતાલી રાજએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી લીધી નિવૃત્તિ : આ પહેલા બુધવારે મિતાલીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારબાદ ભારતની T20 કેપ્ટન હરમનપ્રીતે ODIની બાગડોર સંભાળી હતી અને સ્મૃતિ મંધાનાને વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે. યાદીમાંથી એક મોટું નામ ગાયબ છે, જેમાં અનુભવી ઝડપી બોલર ઝુલન ગોસ્વામી છે, જ્યારે આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં સામેલ સ્નેહ રાણા પણ બંને ટીમોમાંથી ગાયબ છે.

જેમિમાની આ પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે : મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન હરલીન દેઓલે માત્ર એક જ ODI રમી છે. તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી છે, જ્યારે જેમિમા રોડ્રિગ્સ ભારતની T20 ટીમમાં પરત ફર્યા છે. ઑક્ટોબર 2021માં ઑસ્ટ્રેલિયા સામેની T20I શ્રેણી પછી જેમિમાની આ પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે.

મહિલા ટી20 ચેલેન્જ : રાધા યાદવ પણ T20 મિક્સમાં પરત ફરી રહી છે, જે છેલ્લે જુલાઈ 2021માં રમી હતી. બીજી તરફ, ઓપનર એસ મેઘનાએ તાજેતરમાં મહિલા ટી20 ચેલેન્જમાં ટ્રેલબ્લેઝર માટે 73 રન બનાવ્યા હતા અને તેને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર સિમરન બહાદુર, જે 2022 ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતના ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસમાં જોવા મળ્યો હતો, તેને પણ બંને ટીમોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

ભારતની મહિલા T20 ટીમ : હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, યાસ્તિકા ભાટિયા (WK), એસ મેઘના, દીપ્તિ શર્મા, પૂનમ યાદવ, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, સિમરન બહાદુર, રિચા ઘોષ (WK), પૂજા વસ્ત્રે , મેઘના સિંહ, રેણુકા સિંહ, જેમિમા રોડ્રિગ્સ, રાધા યાદવ.

ODI ટીમ : હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, યાસ્તિકા ભાટિયા (વિકેટમેન), એસ મેઘના, દીપ્તિ શર્મા, પૂનમ યાદવ, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, સિમરન બહાદુર, રિચા ઘોષ (વિકેટમેન), પૂજા વસ્ત્રાકર, મેઘના સિંહ, રેણુકા સિંહ, તાનિયા ભાટિયા (wk) અને હરલીન દેઓલ.

