હરિદ્વારઃ ધર્મનગરી હરિદ્વારમાં ગંગા નદીમાં જોરદાર કરંટના કારણે 7 કાવડિયાઓ વહી ગયા હતા, જેમને મરીન પોલીસ અને એસપીઓએ બચાવી (Kawdiya Who Were Drowning In Ganges Were Rescued By Water Police) લીધા હતા. હરિદ્વારના ગંગા ઘાટ પર તૈનાત મરીન પોલીસ અને એસપીઓ કાવડિયાઓ પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યા છે અને કોઈ અપ્રિય ઘટના બને તો ખંતપૂર્વક કામ કરીને તેમને જીવનદાન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

ગંગામાં ડૂબતા 7 કાવડિયાઓ માટે મરીન પોલીસ બની 'દેવદૂત'

આ પણ વાંચો: કાવડિયાએ પીઠ પર ખીલી મૂકીને કાવડને ખેંચતો જોવા મળ્યો, જુઓ VIDEO

હરકી પાઈડી બ્રહ્મકુંડ : કાવડ સીઝનમાં હરકી પાઈડી બ્રહ્મકુંડથી હરિદ્વાર સુધી ગંગાના તમામ ઘાટો પર કાવડિયાઓની રેલગાડી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, ઘણી વખત કાવડિયાઓ તેમની બેદરકારીના કારણે ગંગાના ઝડપી પ્રવાહમાં ધોવાઇ જાય છે, જેમને સ્થળ પર તૈનાત મરીન પોલીસઅને એસપીઓ દ્વારા બચાવવામાં આવે છે.

વ્યવસ્થા વધારી : છેલ્લા વર્ષોમાં કાવડ દરમિયાન ગંગામાં સ્નાન કરતી વખતે ડૂબી જતા કાવડિયાઓના મોતને રોકવા માટે પોલીસે આ વખતે ગંગા ઘાટ પર મોટા પાયે જળ પોલીસ તૈનાત કરી છે. ડૂબતા કાવડિયાઓને બચાવવા માટે 100 થી વધુ સરકારી અને ખાનગી ડાઇવર્સ કામે લાગ્યા છે.

ગંગામાં પૈસા શોધવા માટે બનાવાયા એસપીઓ :ગંગા ઘાટ પર આવા યુવાનોની કમી નથી, જેઓ ગંગામાંથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. આ યુવાનો તરવામાં કુશળ છે અને સામાન્ય દિવસોમાં તેઓ ગંગામાં પૈસા વગેરે શોધીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. આ વખતે પોલીસે એસપીઓ (સ્પેશિયલ પોલીસ ઓફિસર) બનાવીને એ જ ગંગા ઘાટ પર તૈનાત કર્યા છે, જેનો આ યુવાનોને પૂરો અનુભવ છે.

આ પણ વાંચો: વારસામાં મળે છે કાવડ બનાવવાનું કૌશલ્ય: હરિદ્વાર મેળાની તૈયારી કરતા 450 મુસ્લિમ પરિવારો

22 ટીમોની હેન્ડ કમાન્ડ : કંવર દરમિયાન રોડ પર પોલીસની હાજરી ખૂબ જ જરૂરી છે. તેના કરતા પણ મહત્વની વાત એ છે કે હવે પાણીની વચ્ચે જ મરીન પોલીસની હાજરી જોવા મળી રહી છે કારણ કે પાણી કરતા રોડ પર અકસ્માતની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. પાણીમાં ડૂબેલા લોકોને બચાવવા માટે હરિદ્વારના અલગ-અલગ ઘાટ પર વોટર પોલીસની 22 ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. એક ટીમમાં 5 થી 7 સભ્યો હોય છે.