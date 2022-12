લંડન: યુનિવર્સિટી ઓફ ઈસ્ટ એંગ્લિયા (UAE), UKના વૈજ્ઞાનિકો લગભગ 3,60,000 દર્દીઓના ડેટાની તપાસ કર્યા બાદ આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છે. તેઓએ કહ્યું કે, લાંબા સમય સુધી કોવિડના (The main symptom of Lang covid) એક તૃતીયાંશ દર્દીઓ ગંધને ઓળખવામાં નિષ્ફળ જાય છે (symptom of Lang covid is loss of smel) અને એક-પાંચમો ભાગ તેમની સ્વાદની ભાવના ગુમાવે છે.

સંશોધક કાર્લ ફિલપોટે જણાવ્યું હતું: "આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો છે. (The main symptom of covid) કારણ કે સ્વાદ અને ગંધની ખોટ લોકોના જીવનને અસર કરે છે. સ્વચ્છતાથી લઈને જાતીયતા સુધી, તે રોજિંદા જીવનના દરેક પાસાને અસર કરે છે," સંશોધક કાર્લ ફિલપોટે જણાવ્યું હતું.

મુખ્ય લક્ષણ ગંધની ખોટ છે: ભૂતકાળમાં, ઘણા સંશોધનોથી જાણવા મળ્યું છે કે, લાંબા સમયથી કોવિડથી પીડાતા લોકોમાં સુસ્તી, હતાશા, માથાનો દુખાવો અને અન્ય લક્ષણો છે. તાજેતરના અભ્યાસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, તેમની વચ્ચેનું મુખ્ય લક્ષણ ગંધની ખોટ છે.