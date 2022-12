લંડનઃ બ્રિટનની યુનિવર્સિટી ઓફ બાથના (University of Bath, Britain) વૈજ્ઞાનિકોએ કરેલા સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે, પિયાનો પ્રેક્ટિસ દ્વારા (Happiness with the piano practice) મગજની ક્ષમતા વધે છે. આ સ્થળો અને અવાજો પર પ્રક્રિયા કરવાની ક્ષમતા વધારવા માટે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સંશોધકો કહે છે કે, તે ઉદાસીની લાગણીઓને પણ રાહત આપી શકે છે. અભ્યાસના ભાગરૂપે, કેટલાક લોકોને જેમને સંગીતનું કોઈ જ્ઞાન ન હતું તેમને અઠવાડિયામાં 1 કલાક પિયાનો પાઠ શીખવવામાં આવ્યા હતા. 11 અઠવાડિયાની અંદર તેમનામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો જોવા મળ્યા હતા.

તણાવ, હતાશા અને ચિંતા પણ ઓછી થાય છે: દ્રશ્ય-શ્રવણ તત્વોને ઓળખવાની તેમની ક્ષમતામાં સુધારો થયો છે. (Happiness with the piano practice) તણાવ, હતાશા અને ચિંતા પણ ઓછી થાય છે. વાહન ચલાવવું, રસ્તો ક્રોસ કરવો, ભીડભાડવાળા (Advantages of piano) વિસ્તારમાં વ્યક્તિને સરળતાથી ઓળખવી અને ટીવી જોવા જેવા પાસાઓમાં આ ફેરફાર સ્પષ્ટ હતો.