વોશિંગ્ટન: મેમરી ટી-સેલ્સ (Tissue-resident T-cells) માનવ રોગપ્રતિકારક તંત્રમાં નિર્ણાયક છે. (Different immunity in each tissue) જ્યારે આપણે કોઈપણ ચેપના સંપર્કમાં આવીએ છીએ...તેઓ તેની અસરોને યાદ રાખે છે. કેટલાક મેમરી ટી-સેલ્સ લોહીમાં ફરે છે અને આખા શરીરનું રક્ષણ કરે છે. અન્ય ચોક્કસ અંગો/પેશીઓ સુધી મર્યાદિત છે. આને ટિશ્યુ-રેસિડેન્ટ ટી-સેલ્સ (TRM કોષો) કહેવામાં આવે છે.

ખતરનાક રોગો સામે લડવામાં મદદ કરવાની ક્ષમતા: USAની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયાના સંશોધકો દ્વારા કરવામાં આવેલા અભ્યાસમાં આ TRM (Tissue-resident T-cells) કોષોને ઝડપથી સક્રિય કરવા/સક્રિય કરવા માટે સારવાર/રસીઓ વિકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂરિયાત પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. તે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે, TRM સેલ આધારિત રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં આંતરડાના ચેપ અને કેન્સર જેવા ખતરનાક (The ability of TRM cells to help fight diseases) રોગો સામે લડવામાં મદદ કરવાની ક્ષમતા છે.

તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટેની ટિપ્સ

હળદર: હળદરનું દરરોજ સવારે સેવન કરો અને તમે કઈ ખાવ તેની પહેલા ઓછામાં ઓછા ૧ કલાક સુધી તેને પેટમાં રહેવા દો. આનાથી તમને અદ્ભૂત ફાયદા થશે. કુદરતી હળદર સારામાં સારી રહેશે.

કાચાં આમળા: આ આમળાની ૠતુ છે, તે કન્નડ લોકો માટે બેટ્ટાડ નલીકાઇ છે. આ પેલા વિશાળ, ગોલ્ફ બોલ જેવા આમળા નથી. તે બધા હાઇબ્રીડ આમળા છે, જો તમને બીજું કંઇ ન મળે તો તે પણ ઠીક છે. પરંતુ નહિતર, જે પહાડોમાં ઉગે છે તે કદમાં નાના છે. તમે ફક્ત એક આમળુ તોડો, તેના પર થોડું મીઠું નાખો અને તેને માત્ર ચાવો. તમારે તેને એકથી બે કલાક તમારા મોંમાં રાખવું જ જોઇએ, કારણ કે તે મોંમાં સૌથી વધુ અસરકારક છે.

ગરમ પાણી: દિવસમાં ચારથી પાંચ વાર ગરમ પાણી પીવો. તે સાદું ગરમ પાણી હોઈ શકે કે તમે થોડા પ્રમાણમાં કોથમીર કે ફૂદીનો કે ચપટી હળદર કે લીંબુના રસ સાથે લઇ શકો છો અને તેનું નિયમિત સેવન કરો.

લીમડાના પાન: તમે સવારની સાધના શરુ કરો તેની પહેલા ખાલી પેટે લીમડાના આઠથી બાર પાન તમારે લેવાં જ જોઈએ, તેને ચાવો અને તમારાં મોંમાં રાખો. એ ખુબ અગત્યનું છે કે તે તમારાં મોંમાં રહે કારણકે તે અહીં સૌથી વધુ અસરકારક છે. તેને એકથી બે કલાક સુધી ચાવો. તેને થુંકી ન નાખો કે ગળી ન જાવ, તેને ત્યાં મોંમાં જ રહેવા દો. તેની સાથે તમારી સાધના કરો.