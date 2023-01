સિઓલ: વૈજ્ઞાનિકોએ એક નવી સિસ્ટમ વિકસાવી છે જે પાણીમાંથી માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ (A polymer that rapidly filters out microplastics) અને અન્ય પ્રદૂષકોને ઝડપથી ફિલ્ટર કરે છે. રાસાયણિક ઉદ્યોગોના ઝડપી વિકાસને કારણે જળ પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે. તેને સંબોધવા માટે વિવિધ શુદ્ધિકરણ (Microplastics quickly filter out pollutants) તકનીકો અને સામગ્રી વિકસાવવામાં આવી છે. તેઓ પ્રદૂષકોના શોષણનું કારણ બને છે.

હાલની પદ્ધતિઓમાં કેટલીક ખામીઓ છે: જો કે, દક્ષિણ કોરિયાના DGISTના વૈજ્ઞાનિકોએ કહ્યું છે કે, હાલની પદ્ધતિઓમાં કેટલીક ખામીઓ છે. આને દૂર કરવા માટે, તેઓએ છિદ્રાળુ પોલિમર (polymer) વિકસાવ્યું. (filter that quickly filters out micro plastics) તે ઉત્તમ શોષણ ક્ષમતા ધરાવે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે તે ઝડપથી 99.99 ટકા ફેનોલિક માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ અને અસ્થિર કાર્બનિક સંયોજનોને બહાર કાઢે છે. આ વિશ્વમાં સૌથી વધુ સ્તર છે