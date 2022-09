મુંબઈ: આપણે સાંભળીએ છીએ અને જોઈએ છીએ કે ઘણા લોકો ગણરાયનું વ્રત લે છે. સુશીલા મોદી ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાંથી ખાસ મુંબઈના ગણપતિ અને સિદ્ધિવિનાયકના દર્શન કરવા આવ્યા હતા (Sushila Modi came from Ahmedabad city to visit Ganpati in Mumbai) અને દાદરમાં પણ બપ્પાના દર્શન કરવા ગયા હતા.

સિદ્ધિવિનાયકના દર્શન કર્યા અમદાવાદના સુશીલા મોદી એક કેન્સરના દર્દી (cancer patient Sushila Modi) છે,તેથી કેન્સરની સારવાર માટે તે અવારનવાર મુંબઈની ટાટા કેન્સર હોસ્પિટલની મુલાકાત લે છે. પરંતુ તેમની હિંમત જોઈને કોઈ તેમના મનોબળની કદર કરી શકે તેમ નથી. તે એક ગૃહિણી તરીકે કામ કરે છે અને તેના પતિ નાનો ધંધો કરે છે. આવી સ્થિતિમાં પણ તેઓ દાદરમાં દોઢ દિવસના ગણેશ અને મુંબઈમાં સિદ્ધિવિનાયકના દર્શન કરવા પહોંચ્યા છે. તે સિદ્ધિવિનાયકના મંદિરની બહાર તેઓ અચાનક ETV ભારતને મળ્યા. ત્યારે તેની સાથે વાત કરતાં તેણે કહ્યું કે, ગણપતિ બાપ્પાના દર્શન માટે જ તે અહીં આવ્યા હતા.