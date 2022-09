સિકંદરાબાદઃ રૂબી હોટલમાં રાત્રે ભીષણ આગ (fire mishap in Secunderabad hotel) લાગી હતી. હોટલમાં રોકાયેલા 7 પ્રવાસીઓ ધુમાડાને કારણે ગૂંગળામણથી મૃત્યુ (7 killed in fire at Secunderabad hotel) પામ્યા હતા. 3ના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા જ્યારે અન્ય 4ના હોસ્પિટલમાં મોત થયા હતા. મૃતકોમાં 6 પુરૂષ અને 1 મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તેમની ઉંમર 35 થી 40 વર્ષની વચ્ચે છે. જ્યારે અન્ય 10 લોકો ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.