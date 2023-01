રાજસ્થાન: તે કલ્પના બહાર છે પરંતુ આ વાસ્તવિકતા છે! GST વિભાગની કૃપાથી એક ગરીબ વ્યક્તિને જંગી ટેક્સ જમા કરવા બદલ નોટિસ મળી છે. GST વિભાગે યુવાનો પર એક કરોડ 39 લાખ 79 હજાર 407 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો(GST notice Of Crores Slapped on jaisalmer Poor Man) છે. જેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે યુવાનોના નામે જીએસટી ટેક્સ બાકી છે. જો તે વહેલી તકે ભરવામાં નહીં આવે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રિડવા ગામના નરપતરામ (s/o નવલારામ મેઘવાલ) ને કમિશનરેટ દિલ્હી, ઉત્તર તરફથી નોટિસ મળી છે.

GST NOTICE

કમાણી પણ નાની નથી અને GST કરોડોમાં: નરપતરામે કહ્યું કે તે માત્ર 4000 કમાય છે. પિતા ખેતીકામ કરીને ઘરનો ખર્ચો કાઢે છે. આવી સ્થિતિમાં નરપતરામને નોટિસ મળતા જ તેઓ ચોંકી ગયા હતા. વિચારમાં પડી ગયા કે તેમના નામ પર કોઈ પેઢી નથી, તો પછી આવકવેરા વિભાગે નોટિસ કેમ મોકલી? જ્યારે મેં મારા મન પર દબાણ કર્યું ત્યારે મને મહિનાઓ પહેલાની ઘટનાઓ યાદ આવી. ત્યારબાદ કોઈએ મોબાઈલ પર કોલ કરીને આધાર કાર્ડ, પાન નંબર અને અન્ય દસ્તાવેજોની વિગતો માંગી હતી. OTP પણ પૂછવામાં આવ્યો હતો. જે નરપતરામે અજાણતામાં વહેંચી હતી. તેમને લાગે છે કે આ તેમનું પરિણામ છે.

નરપતના નામે દિલ્હીમાં ફર્મ!: GST નોટિસના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે નરપતના દસ્તાવેજોના આધારે એક વ્યક્તિએ દિલ્હીમાં ફર્મ બનાવી હતી. તે વ્યક્તિ પણ દિલ્હીનો છે. આ જ કંપનીના આધારે બનાવટનો ખેલ રચાયો હતો. જેના પરિણામો હવે નરપતને ભોગવવા પડશે. 29 ડિસેમ્બર 2022 ના રોજ, તેમને GST ચૂકવવાની સૂચનાઓ સાથેનો હુકમ મળ્યો. નરપતરામે જણાવ્યું કે તેમને કેન્દ્રીય કમિશનરેટ દિલ્હી ઉત્તર તરફથી GST વિભાગની નોટિસ મળી છે. જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, આ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ પર એક કંપનીનું રજીસ્ટ્રેશન ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે, જેનો જીએસટી બાકી છે.

પરિવાર ચિંતિત, વિભાગ દોડતું: નોટિસ મળ્યા બાદ યુવક અને તેનો પરિવાર ટેન્શનમાં છે. પીડિત નરપતરામનું કહેવું છે કે તે મહિને 4-5 હજાર રૂપિયા કમાય છે. ગરીબ સમજી શકતો નથી કે તેણે શું કરવું જોઈએ. બસ એટલું જ જાણે છે કે મોટા લોકો પાસે ચોક્કસ ઉકેલ હશે. નિષ્ણાત કે સરકારી વકીલની સલાહ લેવા માટે ખિસ્સામાં પૂરતા પૈસા નથી. તે જે કરી શકે તે કરી રહ્યો છે. તે વહીવટી વિભાગો અને પોલીસ સ્ટેશનોના ચક્કર લગાવી રહ્યો છે. હજી હાથ ખાલી છે. અમને ચારે બાજુથી કડક જવાબ મળી રહ્યો છે કે જે પણ થશે તે દિલ્હીમાં જ થશે.