કોલ્હાપુરઃ મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુર જિલ્લાની હેરવાડ ગ્રામ પંચાયતે વિધવા પ્રથાને રોકવાનો નિર્ણય લીધો છે. કોલ્હાપુરના શિરોલ તાલુકાની ગ્રામ પંચાયત દ્વારા લેવાયેલો નિર્ણય સમગ્ર દેશ માટે નમૂનો બની શકે છે. તેમના નિર્ણયની સર્વત્ર ચર્ચા થઈ રહી છે અને ગામમાં વિધવાઓને સન્માન આપવા માટે વિધવા પ્રથા બંધ કરવાનો નિર્ણય (decision to stop the practice of widowhood) લીધો છે.

ગ્રામપંચાયતનો મહત્વનો નિર્ણયો: 21મી સદીમાં પણ વિધવાઓ સાથે ઘણી વાર અલગ રીતે વર્તે છે. તેમને કોઈપણ પ્રકારના સૌંદર્ય પ્રસાધનો કે દાગીનાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ નથી. આ એક એવો નિર્ણય છે, જે લોકોની આંખો ખોલનારો છે. ગ્રામપંચાયતના મહત્વના નિર્ણયોમાં મહિલાઓ ગ્રામ પંચાયતમાં રજુ થયેલા ઠરાવના હિમાયતી અને મંજૂર કરતી હતી.

વિધવા પ્રથા બંધ કરવાનો ઠરાવ: શિરોલ તાલુકાની હેરવાડ ગ્રામ પંચાયતે તાજેતરમાં ગ્રામસભામાં વિધવા પ્રથા બંધ કરવાનો ઠરાવ (Resolution to stop the practice of widowhood) સર્વાનુમતે પસાર કર્યો હતો. તેની ચર્ચા હાલ સર્વત્ર થઈ રહી છે અને ગ્રામ પંચાયતની પણ પ્રશંસા થવા લાગી છે. વાસ્તવમાં કાયદા મુજબ તમામ મહિલાઓને સન્માન સાથે જીવવાનો અધિકાર છે. જો કે, વિધવાઓનું સામાજિક ચિત્ર થોડું અલગ છે. આથી ગામના સરપંચ સુરગોંડા પાટીલ અને ગ્રામ પંચાયતના ડેપ્યુટી સરપંચ સાથે મળીને તમામ સભ્યોએ ગ્રામસભામાં વિધવા પ્રથા બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો ( DECIDED TO STOP WIDOW PRACTICE) હતો.

ઠરાવમાં શું છે: આપણા સમાજમાં ઠરાવ મુજબ પતિના મૃત્યુ પછી પત્નીને કોઈપણ ધાર્મિક કે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની છૂટ નથી. જોકે કાયદો બધાને સન્માન સાથે જીવવાનો સમાન અધિકાર આપે છે. આ પ્રથા મહિલાઓના અધિકારો એટલે કે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તેથી વિધવાઓ સન્માન સાથે જીવી શકે તે માટે વિધવા પ્રથાને સમાપ્ત કરવાનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે.

વિધવાઓ સાથે સન્માનજનક વ્યવહાર: સરપંચ સુરગોંડા પાટીલે જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સહિત દેશભરની ઘણી ગ્રામ પંચાયતોએ આ રીતે અનુસરવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, સરપંચ પાટીલે એવી પણ માંગણી કરી છે કે તમામ સામાજિક સંસ્થાઓએ વિધવાઓ સાથે સન્માનજનક વ્યવહાર કરવા લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવી જોઈએ. આ અંગે વિધાનસભામાં કાયદો પણ બનાવવો જોઈએ.