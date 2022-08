નવી દિલ્હી : કેન્દ્રીય સંસ્કૃતિ અને પર્યટન પ્રધાન જી કિશન રેડ્ડી અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય અને ગૂગલના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની હાજરીમાં સુંદર નર્સરી ખાતે આયોજિત એક ભવ્ય કાર્યક્રમમાં આ પ્રોજેક્ટને સત્તાવાર રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો(Google launches India Ki Udaan to mark 75 years of Independence ) હતો. રાષ્ટ્રવ્યાપી ઉજવણીના ભાગ રૂપે, Google એ સંસ્કૃતિ મંત્રાલય સાથે તેના સહયોગની પણ જાહેરાત કરી હતી, જે "માહિતીયુક્ત ઓનલાઈન સામગ્રીને ઍક્સેસ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે 1947 થી ભારતીયોના યોગદાન(journey of 75 years since Independence) અને સરકારના વર્ષ-લાંબા 'એલિક્સિર ઑફ ફ્રીડમ'ને પ્રતિબિંબિત કરે છે. કાર્યક્રમને સમર્થન આપવા માટે ભારતની વૃદ્ધિ", શોધ દિગ્ગજે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

શું છે Doodle4Google ? - એવી પણ જાહેરાત કરી કે 2022 માટે તેની લોકપ્રિય Doodle4Google સ્પર્ધા, 'આગામી 25 વર્ષોમાં, મારું ભારત હશે' પર આધારિત, હવે ધોરણ 1થી 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રવેશો માટે ખુલ્લી છે. આ વર્ષના Doodle4Google ના વિજેતાઓ 14 નવેમ્બરે ભારતમાં Google હોમપેજ પર તેમની આર્ટવર્ક જોશે, અને માન્યતામાં તેમની શાળા/બિન-નફાકારક સંસ્થા માટે રૂપિયા 5,00,000 ની કૉલેજ શિષ્યવૃત્તિ, રૂપિયા 2,00,000નું તકનીકી પેકેજ જીતશે. સિદ્ધિની, Google હાર્ડવેર અને મજેદાર Google સંગ્રહ ચાર જૂથ વિજેતા અને 15 ફાઇનલિસ્ટ પણ આકર્ષક ઇનામો જીતશે, નિવેદનમાં જણાવાયું છે. તેમના સંબોધનમાં, રેડ્ડીએ Google ટીમને 'હર ઘર તિરંગા' પર વિશેષ ડૂડલ બનાવવા વિનંતી કરી છે. જે તેના કર્મચારીઓ અને અન્ય લોકોને અભિયાનમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.

આઝીદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ગૂગલની ભેટ - રેડ્ડીએ તેમના ભાષણમાં કહ્યું કે, Google સંસ્કૃતિ મંત્રાલયને તેના 3,000 થી વધુ કેન્દ્રીય રીતે સંરક્ષિત સ્મારકોની સીમાઓના ડિજિટલ મેપિંગમાં મદદ કરી શકે છે જે સાઇટ્સની વધુ સારી રીતે દેખરેખ અને અતિક્રમણને તપાસવામાં મદદ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તે દુર્લભ આર્કાઇવલ સામગ્રીના ડિજિટલાઇઝેશનમાં પણ મદદ કરી શકે છે. તેથી, અમે Google ટીમને સરકારની પરિવર્તન યાત્રામાં ભાગીદાર બનવા અને ભારતના પ્રવાસન સ્થળોને પ્રોત્સાહન આપવા વિનંતી કરીએ છીએ.

'ભારત કી ઉડાન'કરાશે લોન્ચ - ભારતની આઝાદીની 75મી વર્ષગાંઠ પર, ગૂગલે આજે તેના ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાં વિશિષ્ટ પહેલોની શ્રેણી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે. જે વર્ષગાંઠના વર્ષ દરમિયાન લાખો ભારતીયો સુધી આ પ્રસંગ માટે ખાસ બનાવવામાં આવેલ સામગ્રી અને અનુભવો રજૂ કરવામાં આવશે. તેની ઉજવણીનું કેન્દ્ર સ્થાન 'ભારત કી ઉડાન' નામનું નવું ઓનલાઈન સંગ્રહ છે જે Google આર્ટસ એન્ડ કલ્ચર વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે. આ સંગ્રહ ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક ઈતિહાસને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પે છે અને તેમાં લોકોને જીવવા, અનુભવવા અને પ્રેરણા આપવા માટે છેલ્લા 75 વર્ષની પ્રતિકાત્મક ક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે.

આ ભાષામાં મળશે જોવા - અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં પ્રકાશિત, તે પ્રવાસન મંત્રાલય, કલા અને ફોટોગ્રાફીનું સંગ્રહાલય, ભારતીય રેલ્વેના હેરિટેજ ડિરેક્ટોરેટ સહિત ભારતભરના વિવિધ સ્થળોએથી 10 પ્રતિભાશાળી કલાકારો દ્વારા બનાવેલ 120 થી વધુ ચિત્રો અને 21 વાર્તાઓનું અન્વેષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જેમાં પ્રદર્શનોનો સમાવેશ થાય છે. સંસ્થાઓ ઇન્ડિયન એકેડમી ઑફ સાયન્સ અને દસ્તકરી હાટ કમિટી. આ પહેલ ભારતની નોંધપાત્ર ક્ષણોનું અનોખું દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. લોકોને ભારતના આધુનિક ઇતિહાસની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો, તેની પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિત્વ, તેની ગૌરવપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક અને રમતગમતની સિદ્ધિઓ અને ભારતની મહિલાઓ વિશ્વને કેવી રીતે પ્રેરણા આપે છે. આ સ્મારક સંગ્રહને ભારત અને વિશ્વભરના લોકો માટે આર્કાઇવ્સ અને કલાત્મકતાના અનન્ય મિશ્રણ સાથે વિસ્તૃત કરવામાં આવશે.

રિમોન દ્વારા જાહેરાત - ટેક્નોલોજી અને ભારતના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાને સંયોજિત કરીને, નવા Google કલા અને સંસ્કૃતિ સંગ્રહ, 'ભારત કી ઉડાન', "છેલ્લા 75 વર્ષોમાં ભારતની અખંડ અને અમર ભાવના પર" આધારિત છે," ગૂગલે જણાવ્યું હતું. ગૂગલ આર્ટસ એન્ડ કલ્ચરના સિનિયર પ્રોગ્રામ મેનેજર સિમોન રેઇને જણાવ્યું હતું કે 'ઉડાન ઑફ ઈન્ડિયા' પ્રોજેક્ટ "કલાકારો દ્વારા પ્રદર્શિત કલાત્મક દીપ્તિ સાથે સમૃદ્ધ આર્કાઇવલ સામગ્રી સાથે લગ્ન કરે છે".

ભારતની નવી સફર - નવા ડિજિટલ કલેક્શનનું ભૌતિક પ્રતિનિધિત્વ પણ સ્થળ પર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પતંગના આકારની ડિજિટલ સ્ક્રીનો, ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી અનુભવ સાથેની છબીઓ અને અન્ય ટેક-આધારિત અનુભવો પણ મૂકવામાં આવ્યા હતા. રેઇને જણાવ્યું હતું કે પતંગનો ઉપયોગ 75 વર્ષથી વધુની ભારતની સફરનું વર્ણન કરવા માટે, તેમજ દર્શકોને ઘરે અને જેઓ ભારતમાંથી નથી તેમને શિક્ષિત કરવા માટે "આશાવાદી રૂપક" તરીકે કરવામાં આવે છે. પરંતુ તેની મુસાફરી વિશે જાણવા માંગે છે. ભારતમાં તેના 10મા વર્ષમાં, Google Arts And Culture એ ભારતની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિને ઘણી રીતે પ્રદર્શિત કરી છે. ભારતમાં 100 થી વધુ ભાગીદારો સાથે કામ કરીને, તેણે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાને વિશ્વભરના લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે.