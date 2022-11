જોધપુર: જોધપુરમાં સોનાની દાણચોરી કરનારા બે દાણચોરો ઝડપાયા (smugglers have been arrested) છે. બંને આરોપીઓએ 21 વખત સિંગાપોરથી ભારતમાં સોનાની તસ્કરી કરી છે. કસ્ટમ વિભાગે માહિતીના આધારે જોધપુર એરપોર્ટ (Jodhpur airport) પર તેમની શોધખોળ કરી પરંતુ કોઈ સામગ્રી મળી ન હતી. પરંતુ તેમની પાસેથી મળેલા આધાર કાર્ડ નકલી હતા અને કસ્ટમ વિભાગે તેમને છેતરપિંડીના આરોપમાં ગુરુવારે પોલીસને સોંપ્યા હતા. ખાસ વાત એ છે કે સોનાની દાણચોરીની બાતમી પર જોધપુર કસ્ટમની (Jodhpur customs) ટીમે ફ્લાઈટમાં સર્ચ કર્યું તો તે જ પ્લેનની સીટ પરથી મુંબઈમાં કસ્ટમ વિભાગની ટીમે ફરી સર્ચ કરતાં તે મળી આવ્યું. ઝડપાયેલું સોનું ચાર કિલો હતું. હાલ બંને તસ્કરો એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનની (smugglers are in the custody) કસ્ટડીમાં છે.

મળેલી માહિતીના આધારે કાર્યવાહી: ASP ઈસ્ટ દેરાવર સિંહે જણાવ્યું કે મંગળવારે મુંબઈથી જોધપુર એરપોર્ટ પહોંચેલા એર ઈન્ડિયાના વિમાનમાં વિદેશથી ગેરકાયદે સોનું લાવવામાં આવ્યું હોવાની માહિતી મળી હતી. જોધપુર પહોંચતા જ કસ્ટમ વિભાગે વિમાનની શોધખોળ કરી હતી, પરંતુ તેમાંથી કંઈ મળ્યું ન હતું. શંકાના આધારે બે લોકોને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમની પાસેથી પણ સોનું મળી શક્યું નથી. જો કે બંને પાસેથી મળી આવેલા આધાર કાર્ડ નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. આના પર કસ્ટમ વિભાગે બંનેને એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી દીધા હતા. પોલીસે છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો હતો અને ગુરુવારે રાત્રે મૂળ સિંગાપોરના કામરાનના પુત્ર અબ્દુલ ગની રેડિયોવાલા અને મુંબઈના રહેવાસી નૂર મોહમ્મદના પુત્ર મોહમ્મદ રફીક લાકડાવાલાની ધરપકડ કરી હતી.

દાણચોરીની મોડસ ઓપરેંડી: કસ્ટમ સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર બંને આરોપીઓએ અનેક વખત સોનાની તસ્કરી કરી છે. બંને સિંગાપોરથી ગેરકાયદે સોનું લઈને ભારત આવે છે. મુંબઈ એરપોર્ટ પર કડકાઈ વધુ હોય ત્યારે તેઓ સીટમાં સોનું સંતાડીને એરપોર્ટની બહાર આવી જતા, પરંતુ બીજા દિવસથી પ્લેન કયા શહેરમાં ઉડવાનું છે તે ધ્યાનમાં રાખીને તેની સીટ બુક કરાવી લેતા. પછી જ્યારે પ્લેન દેશના કોઈપણ સ્થાનિક એરપોર્ટ પર ઉતરે ત્યારે તેઓ સોનું લઈને બહાર આવતા. આ જ પ્લાન જોધપુરમાં હતો, પરંતુ તેઓને તેની જાણ થઈ ગઈ હતી. એટલા માટે તેઓએ ફ્લાઇટમાં જ સોનું છોડી દીધું.

સીટની નીચેથી મળ્યું સોનુ: મંગળવારે જોધપુર આવેલા વિમાન અને બંને મુસાફરોની તપાસમાં કસ્ટમ વિભાગને કોઈ ગેરકાયદે સોનું મળ્યું ન હતું, જ્યારે મુસાફરોએ પ્લેનની સીટમાં જ સોનું છુપાવ્યું હતું. પ્લેન તે જ દિવસે મુંબઈ પરત ફર્યું હતું, પરંતુ જ્યારે મુંબઈ કસ્ટમ્સની ટીમે ફરી તલાશી લીધી ત્યારે સીટમાં છૂપાયેલું ચાર કિલો સોનું મળી આવ્યું હતું. તે એક કિલો સોનાની દાણચોરી કરીને સાડા ત્રણ લાખ રૂપિયા કમાતો હતો.