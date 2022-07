બસ્તરઃ ઉંદરોને પણ ગ્લુકોઝની જરૂર પડવા લાગી બસ્તર મેડિકલ કોલેજમાં દર્દીઓને ચડી રહેલ ગ્લુકોઝના બાટલા ઉંદરો પીવા (Glucose of patients drinking rats in Bastar Medical College) લાગ્યા છે. જુઓ આ વીડિયો, મેડિકલ કોલેજની કેટલી બેદરકારી સામે (Viral video in Bastar Medical College) આવી છે. દર્દીને ગ્લુકોઝની બોટલ આપવામાં આવી રહી છે. આ સાથે ઉંદરો પોતાને મજબૂત બનાવવા માટે ગ્લુકોઝ પાઇપ કાપીને ગ્લુકોઝ પીતા જોવા મળે છે. તેનાથી દર્દીની તબિયત બગડી શકે છે. બીજા રોગ માટે કોણ જવાબદાર હશે તેને પકડી શકે?

બસ્તર મેડિકલ કોલેજમાં ઉંદરો પીતા દર્દીઓનું ગ્લુકોઝ

ક્યાં છે આ તસવીરઃ બસ્તર વિભાગની એકમાત્ર મેડિકલ કોલેજ બલિરામ કશ્યપ મેડિકલ કોલેજ બસ્તરનો એક ચોંકાવનારો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં એક દર્દી બેડ પર સૂઈ રહ્યો છે અને તેને ગ્લુકોઝ આપવામાં આવી રહ્યો છે. પછી એક ઉંદર ગ્લુકોઝની બોટલના સ્ટેન્ડ પરથી નીચે આવે છે અને દર્દીની નસમાં પાઈપ ચાંપી દે છે. દરમિયાન, બીજો ઉંદર નીચે આવે છે અને તે પાઇપમાંથી વહેતું ગ્લુકોઝ પીવાનું શરૂ કરે છે. આ સમગ્ર ઘટના બાજુના પલંગ પર દાખલ અન્ય દર્દીના સંબંધીઓએ તેમના મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કરી લીધી છે.

કરોડોની કિંમતની હોસ્પિટલો ખરાબ હાલતમાં : બસ્તર વિભાગ આરોગ્ય સેવાઓના નામે હંમેશા પછાત રહ્યો છે અને તેથી જ 700 કરોડથી વધુના ખર્ચે બસ્તર વિભાગના મુખ્ય મથક જગદલપુર ખાતે આ મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના (Health facility of Bastar division is in bad shape) કરવામાં આવી હતી. આ મેડિકલ કોલેજ કમ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ રામ નાથ કોવિંદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને આરોગ્ય સુવિધાઓના ક્ષેત્રે એક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવવામાં આવ્યું હતું. બસ્તર જિલ્લા ઉપરાંત અન્ય જિલ્લાના દર્દીઓ સારવાર માટે આ મેડિકલ કોલેજમાં પહોંચે છે. જેમાં આદિવાસી દર્દીઓની સંખ્યા ઘણી વધારે છે. આવી સ્થિતિમાં મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલની હાલત ચિંતાજનક છે.

અધિકારીઓએ મૌન સેવ્યું : મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉ.યુ.એસ. પંકારા સાથે આ મામલે ચર્ચા કરવા પર તેમણે કહ્યું કે, આ મામલો મેડિકલ કોલેજની હોસ્પિટલ સાથે સંબંધિત છે. તે અંગેની વાસ્તવિક માહિતી લીધા બાદ જ હું કંઈક કહી શકીશ. બીજી બાજુ, હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, ડૉક્ટર ટિંકુ સિંહાએ કહ્યું કે "હોસ્પિટલમાં ઉંદરોની સમસ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ કારણોસર ઉંદરોની સફાઈ માટે ખાનગી કંપનીને ટેન્ડર પણ આપવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં 1200 ઉંદરો માર્યા ગયા છે.મને કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે પરંતુ ટૂંક સમયમાં વધુ સ્ટાફની ભરતીની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવનાર છે જેથી તમામ વ્યવસ્થા સુધારી લેવામાં આવશે.

આ પહેલા પણ આવી ચૂકી છે તસવીરો : મેડિકલ કોલેજમાં બેદરકારીની આ પહેલી તસવીર નથી. આ પહેલા પણ અનેક દર્દીઓના સગાઓએ હોસ્પિટલની અનેક બેદરકારીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ઘણી વખત બેદરકારીની ફરિયાદને લઈને પરિવારના સભ્યો અને મેડિકલ સ્ટાફ વચ્ચે વિવાદની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે. મામલો FIR દાખલ થવા સુધી પહોંચી ગયો છે. મેડિકલ કોલેજમાં અવ્યવસ્થાને લઈને બસ્તરના જનપ્રતિનિધિઓમાં ક્યારેય કોઈ જાગૃતિ આવી ન હતી, જેના કારણે શહેરવાસીઓમાં વારંવાર નારાજગી જોવા મળી રહી છે.