ન્યુઝ ડેસ્ક: આ દિવસોમાં લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સએપ પર સ્ટેટસ મૂકવા માટે એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરી (Girls dance video went viral) રહ્યા છે. જે પણ જુએ છે તે અહીં અને ત્યાં વીડિયો બનાવતો જોવા મળે છે. શિયાળાની ઋતુ હોય કે કાળઝાળ ગરમી. વીડિયો બનાવવાની અને વાયરલ કરવાની હાઇપ (Girls dance video went viral On Social Media) લોકો દ્વારા એટલી છવાયેલી છે કે, લોકો પોતાને મુશ્કેલીમાં મુકવામાં પણ પાછળ નથી છોડતા. આવો જ એક ફની વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક છોકરી ઈન્સ્ટાગ્રામ રીલ બનાવી રહી છે, તે પણ તડકામાં ટેરેસ પર જઈને. પરંતુ આ દરમિયાન તેની સાથે કંઈક એવું બન્યું કે, જેને જોઈને તમે આખો દિવસ હસતા જ રહી જશો.

છોકરી તેનો વીડિયો બનાવી રહી છે: વાયરલ થઈ રહેલા આ વીડિયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે, એક છોકરી ધાબા પર ધૂમ મચાવીને ડાન્સ (Girls dance video went viral) કરી રહી છે અને બીજી છોકરી તેનો વીડિયો બનાવી રહી છે. છોકરીને ડાન્સ કરવામાં અને ડાન્સ સ્ટેપ્સ કરવામાં ખૂબ જ મજા આવી રહી છે. દરમિયાન, બંને છોકરીઓને છત પર કંઈક આવું દેખાય છે, જેને જોઈને બંને તરત જ છત પરથી ભાગી જાય છે.

લોકો આ વીડિયોને વારંવાર જોઈ રહ્યા છે: આ વિડિયો જોવા માટે એકદમ ફની છે. લોકો આ વીડિયોને વારંવાર જોઈ રહ્યા છે. આ વીડિયોને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર memes.bks નામના પેજ પરથી શેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયોને અત્યાર સુધીમાં 33 હજારથી વધુ વખત જોવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયો પર લોકો ઘણી ફની કોમેન્ટ્સ પણ કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે લખ્યું- શું દીદી શર્માઈ ગયા? બીજાએ લખ્યું - તે હવે શરમાળ છે, જ્યારે તે આ વીડિયો દુનિયાને બતાવે છે તો તેને શરમ નથી આવતી.