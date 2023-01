દિલ્હી: બહારી દિલ્હીના કાંઝાવાલા વિસ્તારમાંથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરીની રાત્રે, પાંચ છોકરાઓ સ્કૂટી પર સવાર એક છોકરીને ખેંચીને 4 કિલોમીટર સુધી લઈ ગયા (girl dragged for 4 km by five boys in car) હતા. જેમાં યુવતીનું મોત થયું હતું અને પોલીસને નગ્ન અવસ્થામાં તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. જોકે, પોલીસનું કહેવું છે કે આ મામલો અકસ્માતનો છે, કારણ કે મહિલાનો મૃતદેહ નગ્ન અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો, તેથી પોલીસ સમગ્ર મામલાની અલગ-અલગ પાસાઓથી તપાસ કરી રહી(girl killed in car accident in delhi body dragged) છે.

આઉટર દિલ્હીના ડીસીપીના જણાવ્યા અનુસાર: આઉટર દિલ્હીની ટીમને સવારે 3.53 વાગ્યે માહિતી મળી હતી કે બલેનો વાહનમાંથી એક મૃતદેહને ખેંચવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને વાહનની ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન પોલીસને માહિતી મળી કે કાંઝાવાલામાં રસ્તા પર એક બાળકીનો મૃતદેહ પડ્યો છે. ક્રાઈમ ટીમને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી અને ફોરેન્સિક પુરાવા પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મંગોલપુરીની એસજીએમ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન પોલીસે કારની શોધખોળ શરૂ કરતાં કાર સુલતાનપુરીમાં ક્ષતિગ્રસ્ત હાલતમાં મળી આવી હતી. સાથે જ પોલીસને સ્કૂટી પણ મળી છે.

ફોરેન્સિક પુરાવા પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા: તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે સ્કૂટી પર સવાર એક યુવતી વાહનના પૈડામાં ફસાઈ ગઈ હતી અને તેને સ્પીડમાં આવતી કાર લાંબા અંતર સુધી ખેંચી રહી હતી. પોલીસે કારમાં સવાર પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમની ઓળખ દીપક ખન્ના, અમિત ખન્ના, ક્રિશન, મિથુ અને મનોજ મિત્તલ તરીકે થઈ છે. આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

સ્વાતિ માલીવાલે દિલ્હી પોલીસને મોકલી નોટિસઃ દિલ્હી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ સ્વાતિ માલીવાલે આ સમગ્ર મામલે દિલ્હી પોલીસને નોટિસ પાઠવી છે. તેણે ટ્વીટ કર્યું- દિલ્હીના કાંઝાવાલામાં એક છોકરીની નગ્ન મૃતદેહ મળ્યો હતો. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નશાની હાલતમાં કેટલાક છોકરાઓએ તેની સ્કૂટીને કાર સાથે ટક્કર મારી અને તેને ઘણા કિલોમીટર સુધી ખેંચી ગયા હતા. આ મામલો ખૂબ જ ભયાનક છે. હું દિલ્હી પોલીસને હાજરી માટે સમન્સ જારી કરી રહ્યો છું. સમગ્ર સત્ય બહાર આવવું જોઈએ.