હઝારીબાગ: લગ્નનો મહિનો (Marriage Season in India 2022) ચાલી રહ્યો છે. દરેક વિસ્તારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક લગ્નો થઈ રહ્યા છે. આ સિવાય કેટલાક લોકો નવેમ્બર મહિનામાં લગ્નની તૈયારી પણ કરી રહ્યા છે. છોકરીના પક્ષના લોકો સારા વરની (Marriage Proposal for life partner) શોધમાં છે. તો કોઈ સગાઈનો (Proposal for Engagement) ગોલ્ડન ટાઈમ શરૂ થાય એની રાહ જોઈને પણ બેઠા હોય છે. પણ ઝારખંડના હઝારીબાગમાંથી લગ્ન સંબંધી એક એવો કિસ્સા સામે આવ્યો છે જે ચર્ચાનું કારણ બની રહ્યો છે. એક છોકરી છે જેણે પોતે જ પોતાના લગ્નની જાહેરાતો (Advertisement for self Marriage) છપાવી છે. જે જોઈને તમને નવાઈ લાગશે.

સ્વયંવર: લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હોય અને આ ક્વોલિટી હોય તો કરો એપ્લાય, યુવતીની અનોખી જાહેરાત

આ છે માંગ: હજારીબાગમાં ઝંડા ચોક પાસે બંગાળી દુર્ગાનું સ્થાન છે. જ્યાં લગ્ન સંબંધિત ફંક્શન્સ પણ યોજાય છે, તેના પ્રવેશદ્વાર પર દિવાલ પર એક પોસ્ટર ચોંટાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં એક છોકરીએ પોતાની સંપૂર્ણ વિગતો આપી છે અને તે એક સારા છોકરાની શોધમાં છે. જાહેરખબર પર એવું પણ લખવામાં આવ્યું છે કે છોકરાએ સારું કામ કરવાનું રહેશે. તે ઘરનો માલિક એવો હોવો જોઈએ. જે ઘરનું ધ્યાન રાખે. આ સિવાય શિક્ષિત હોવો જોઈએ જેની ઉંમર 30 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. આટલું જ નહીં, યુવતીએ એમ પણ કહ્યું છે કે તે કોઈપણ જ્ઞાતિનો હશે એ ચાલશે. પણ પરિવારની સારસંભાળ રાખે એવો હોવો જોઈએ. કોઈ પ્રકારની લાલચ અને કપટ ન હોવું જોઈએ.

મોબાઈલ નંબર આપ્યો: આ યુવતીએ તેના ઘરનું સરનામું વિષ્ણુપુરી શેરી નંબર 4 આપ્યું છે. મોબાઈલ નંબર પણ આપ્યો છે. યુવતીનું કહેવું છે કે જો યુવક આ શરત સ્વીકારે તો તે તેની સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છે. પણ આવી જાહેરાત લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે. જોકે, આવા પ્રકારની શરતથી પણ અનેક પ્રકારની વાતો થઈ રહી છે.