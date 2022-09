ધુલે: ક્યારેક કુદરત નવજાત શિશુ માટે ઘાતકી પુરવાર થાય છે જેમાં એને એવી ખોટ સાથે પેદા કરીને કર્મનું ફળ આપે છે. તો ક્યારેક માણસ પોતાની બેદરકારીને કારણે બાળકને ખોઈ બેસે છે. આવો જ એક હૈયું કંપાવનારો કિસ્સો ગુજરાતના પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રમાંથી સામે આવ્યો છે. જેમાં એક બાળકી દુનિયા સામે આંખ ખોલે એ પહેલા કાયમી ધોરણે આંખ એની બંધ થઈ ગઈ. એટલું જ નહીં એના પરિવારમાં પણ એવો ખાલીપો મૂકી ગઈ જે હવે ક્યારેય ભરાશે નહીં.

મૃત્યું થયુંઃ ધુલે જિલ્લાના (Accidental death in Dhule district) શિંદખેડા તાલુકાના ચૌગાંવની એક વર્ષની બાળકી કપડાના પારણામાંથી નીચે ગરમ ચાના (Girl dies after falling into tea pot) વાસણમાં પડી હતી. બાળકી એક બાજુથી ગંભીર રીતે દાઝી ગઈ હતી. તેને ધુલેની ભાઈસાહેબ સરકારી મેડિકલ કોલેજ સર્વપચાર હોસ્પિટલમાં દાખલ (Sarvapachar admitted to hospital) કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સારવાર (Girl died due to burns) દરમિયાન તેણીનું મોત થયું હતું.

પોલીસે કરી તપાસઃ નાની બાળકીના મોતથી પરિવાર પર શોકનો ડુંગર છવાઈ ગયો છે. ગરીબીમાં પણ પરિવાર તે છોકરીની સારી રીતે સંભાળ રાખતો હતો. તેમાં આ ઘટના બની છે. બનાવ અંગે શિંદખેડા પોલીસ સ્ટેશનના ASI GG ઠાકરે તપાસ હાથ ધરી છે. બાળકીના મોત અંગે શિંદખેડા પોલીસ મથકે(Shindkheda Police Station) અકસ્માતે મોતની ઘટના તરીકે નોંધવામાં આવી છે. આ ઘટનાથી શિંદખેડા તાલુકાના ચોગાવમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.