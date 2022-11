વોશિંગ્ટન(us): ટ્રમ્પે 2020 ની ચૂંટણી જીતી છે તેવા જૂઠાણાને સમર્થન આપનારા ઘણા ઉમેદવારો એવી રેસ હારી ગયા જે તેમને ભવિષ્યની ચૂંટણીઓને પ્રભાવિત કરવાની સ્થિતિમાં મૂકી શકે છે.(Future of American democracy loomed large in Voters minds )(Future of American democracy loomed large in Voters minds ) પરંતુ લોકશાહીના મૃત્યુની ધમકી આપતી પરિસ્થિતિઓ યથાવત્ છે, અને અમેરિકનો તેમની રાજનીતિના આધારે તેમને ખૂબ જ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે. ન્યૂ હેમ્પશાયરમાં, મતદારોએ રિપબ્લિકન ગવર્નર ક્રિસ સુનુનુને ચોથી મુદત માટે ફરીથી ચૂંટ્યા પરંતુ ત્રણ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને નકારી કાઢ્યા જેમને ટ્રમ્પ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું અથવા તેઓ ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સાથે જોડાયેલા હતા. તેના બદલે, મતદારોએ ડેમોક્રેટિક સત્તાવાળાઓને વોશિંગ્ટન પાછા મોકલ્યા.

બેંકના સ્થાપક બિલ ગ્રેનર: રેસ્ટોરન્ટના માલિક અને કોમ્યુનિટી બેંકના સ્થાપક બિલ ગ્રેનરે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ ઉમેદવારોએ તેમની રિપબ્લિકન પ્રાઈમરીઝ "ક્રેઝી લેનની માલિકી" દ્વારા જીતી હતી અને પછી સામાન્ય ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટ્સ માટે સરળ પ્લેબુક પ્રદાન કર્યું હતું. રિપબ્લિકન, ગ્રીનરે જણાવ્યું હતું કે પાછલા વર્ષોમાં તેઓ GOP નોમિનીઓની પાછળ પડ્યા હતા જ્યારે તેમના પસંદગીના ઉમેદવારો પ્રાઇમરી હારી ગયા હતા, પરંતુ તેઓ એવા ઉમેદવારોને મત આપી શક્યા નથી કે જેમણે 2020 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની કાયદેસરતાને નકારવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.

પ્રાથમિક વિચારણા: ગુરુવારે, બાઈડને કહ્યું કે, રાષ્ટ્રના મુખ્ય સિદ્ધાંતો ટકી રહ્યા છે. “લોકશાહી પરીક્ષણને પૂર્ણ કરશે કે કેમ તે અંગે ઘણી ચિંતાઓ હતી. અને તે થયું!” ચૂંટણીના દિવસે બતાવ્યું કે બિડેન તેની ચિંતામાં એકલા ન હતા. 44 ટકા મતદારોએ કહ્યું કે લોકશાહીનું ભાવિ તેમની પ્રાથમિક વિચારણા છે, એપી વોટકાસ્ટ અનુસાર, દેશભરમાં 94,000 થી વધુ મતદારોના વ્યાપક સર્વેક્ષણ. તેમાં લગભગ 56 ટકા ડેમોક્રેટ્સ અને 34 ટકા રિપબ્લિકનનો સમાવેશ થાય છે.

સતત ખોટા દાવાઓ: પરંતુ રિપબ્લિકન લોકોમાં, જેઓ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેઇન ચળવળના ભાગ તરીકે ઓળખાય છે તેઓ મતદાન કરતી વખતે લોકશાહીનું ભાવિ ટોચનું પરિબળ હોવાનું કહેવાની શક્યતા અન્ય કરતાં વધુ હતી, 37 ટકા થી 28 ટકા. લોકશાહી અંગેની ચિંતાઓ બંને મુખ્ય પક્ષોના સભ્યો દ્વારા વહેંચવામાં આવી હતી, પરંતુ જુદા જુદા કારણોસર લગભગ ત્રીજા ભાગના રિપબ્લિકન માને છે કે બાયડેન કાયદેસર રીતે ચૂંટાયા હતા, એપી વોટકાસ્ટ સર્વે અનુસાર, જે દર્શાવે છે કે ચૂંટણી વિશે ટ્રમ્પના સતત ખોટા દાવાઓ કેટલા વ્યાપકપણે ફેલાયેલા છે.

લોકશાહીના પાયા પર હુમલો: ડેમોક્રેટ્સ, તે દરમિયાન, ચૂંટણી જૂઠ્ઠાણાનો ફેલાવો અને રિપબ્લિકન ઉમેદવારોની સંખ્યા તેમને પુનરાવર્તિત કરવાનું માનતા હતા કે તે લોકશાહીના પાયા પર હુમલો છે. 2020 ની પ્રમુખપદની ચૂંટણીના પરિણામોને નકારનારા કેટલાક સૌથી વધુ અવાજવાળા ઉમેદવારો રાજ્યવ્યાપી કાર્યાલય માટે રેસ હારી ગયા જે ચૂંટણીની દેખરેખમાં કેટલીક ભૂમિકા ભજવે છે. ટ્રમ્પ અને તેમના સમર્થકોએ રાજ્ય સ્તરે 2020 ની ચૂંટણીના પરિણામોને ઉથલાવી ન શક્યા પછી, મોટાભાગના રાજ્યોમાં મતદાનની દેખરેખ રાખતી ઓફિસ, સેક્રેટરી ઑફ સ્ટેટ માટેની રેસને લક્ષ્યાંકિત કરી હતી.

મતની ગણતરી: એપી વોટકાસ્ટ સર્વેમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકનો ચૂંટણીની સુરક્ષાને કેવી રીતે જુએ છે તેના પર ખોટા દાવાઓની અસર પડી છે. તે જાણવા મળ્યું કે MAGA રિપબ્લિકન્સને મધ્યવર્તી મતમાં વિશ્વાસનો અભાવ હોવાની શક્યતા વધુ હતી, એકંદરે લગભગ અડધા MAGA રિપબ્લિકનને વિશ્વાસ ન હતો કે મતની ગણતરી ચોક્કસ થશે, પરંતુ તેમના બિન-MAGA સમકક્ષોમાંથી માત્ર 3 માંથી 10ને આ ચિંતા હતી.

અવિશ્વાસની વાવણી: 2020 ની ચૂંટણીમાં કોઈ વ્યાપક છેતરપિંડી થઈ ન હતી અથવા તે કલંકિત હોવાના કોઈ વિશ્વસનીય પુરાવા ન હતા, જેમ કે ફેડરલ અને રાજ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા પુષ્ટિ મળી છે, યુદ્ધના મેદાનના રાજ્યોમાં સંપૂર્ણ સમીક્ષાઓ અને ટ્રમ્પના પોતાના એટર્ની જનરલ. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના છેતરપિંડીના આરોપોને પણ ડઝનેક અદાલતો દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તેમણે નિયુક્ત કરેલા ન્યાયાધીશો દ્વારા પણ સમાવેશ થાય છે. તેમ છતાં, ષડયંત્ર સિદ્ધાંતો ઊંડા ચાલે છે. ડેટ્રોઇટ અને મેરીકોપા કાઉન્ટી, એરિઝોનામાં મંગળવારે એકદમ નિયમિત સમસ્યાઓ ઊભી થઈ ત્યારે તેઓએ અવિશ્વાસની વાવણી માટે ફળદ્રુપ જમીન ઓફર કરી હતી.

પહેલને મંજૂરી: એરિઝોનાના રિપબ્લિકન ગવર્નેટરી ઉમેદવાર, કારી લેકે, નાપાક પ્રવૃત્તિની શક્યતા ઊભી કરી અને કહ્યું કે જો તેણી જીતશે, તો તે એરિઝોના ચૂંટણી કાયદામાં મોટા પાયે ફેરફારો કરવા માટે એક વિશેષ સત્ર બોલાવશે. કેટલાક રાજ્યોમાં ચૂંટણી અંગેના પ્રશ્નો સીધા મતપત્ર પર હતા. નેબ્રાસ્કામાં, મતદારોએ 2020ની ચૂંટણી અને છેતરપિંડીના ખોટા દાવા પછી જન્મેલા મતદાર ID પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. મિશિગનના મતદારોએ મતદાન-અધિકારના હિમાયતીઓ દ્વારા સમર્થિત વિશાળ શ્રેણીની પહેલને મંજૂરી આપી. અન્ય બાબતોમાં, તે પ્રારંભિક મતદાન વિકલ્પોને વિસ્તૃત કરશે, રાજ્ય દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ રીટર્ન પોસ્ટેજની જરૂર પડશે અને ગેરહાજર મતદાન માટે ડ્રોપ બોક્સ ઓફર કરશે.