હૈદરાબાદ: આજના સમયમાં (Life insurance for free on ATM card) દેશની મોટી વસ્તી ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી રહી છે. મોટા પાયે ડેબિટ કાર્ડના ઉપયોગથી રોકડ પરની નિર્ભરતા ઘટી છે. પરંતુ ઘણા લોકો ડેબિટ કાર્ડ સાથે ઉપલબ્ધ એક મોટી સુવિધાથી અજાણ છે. ડેબિટ કાર્ડ માત્ર શોપિંગ અથવા એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડવાની સુવિધા નથી આપે છે, પરંતુ તેના પર મફત વીમો પણ (Insurance cover on Debit/ATM cards as well) ઉપલબ્ધ છે. માહિતીના અભાવે લોકો મફતમાં ઉપલબ્ધ આવશ્યક સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવાથી વંચિત રહી જાય છે.

ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ પર વીમો: જેવી બેંક ગ્રાહકને ડેબિટ/એટીએમ કાર્ડ જારી કરે છે, તેની સાથે ગ્રાહકને અકસ્માત વીમો અથવા જીવન વીમો મળે છે. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની વેબસાઈટ અનુસાર, પર્સનલ એક્સિડેન્ટલ ઈન્સ્યોરન્સ (મૃત્યુ) નોન એર ઈન્સ્યોરન્સ ડેબિટ કાર્ડ ધારકને અકાળ મૃત્યુ સામે વીમો આપે છે.

2,00,000 રૂપિયાનું કવર મળે છે: વીમા કવર કાર્ડથી કાર્ડમાં બદલાય છે. જો કોઈની પાસે SBI ગોલ્ડ (માસ્ટરકાર્ડ/વિઝા) કાર્ડ છે, તો તેને 2,00,000 રૂપિયાનું કવર મળે છે. બેંકના જણાવ્યા અનુસાર, આ વીમા કવર ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે કોઈ પણ ચેનલ ATM, POS, E-COM પર અકસ્માતની તારીખથી છેલ્લા 90 દિવસમાં એકવાર કાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય. જો કે, તેના વિશે માહિતીના અભાવને કારણે, માત્ર થોડા લોકો જ આ વીમાનો દાવો કરી શકે છે.

કાર્ડ સાથે આપવામાં આવતી વીમા સેવા: સામાન્ય રીતે, જો કોઈ વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછા 45 દિવસથી કોઈપણ સરકારી અથવા બિન-સરકારી બેંકના ATMનો ઉપયોગ કરે છે, તો તે કાર્ડ સાથે આપવામાં આવતી વીમા સેવા માટે હકદાર બને છે. જોકે, અલગ-અલગ બેંકોએ આ માટે અલગ-અલગ સમયગાળો નક્કી કર્યો છે. બેંકો ગ્રાહકોને અનેક પ્રકારના ડેબિટ કાર્ડ જારી કરે છે. એટીએમ કાર્ડ પર ઉપલબ્ધ વીમાની રકમ તેની શ્રેણી અનુસાર નક્કી કરવામાં આવે છે.

કયા કાર્ડ પર કેટલો વીમો?: ગ્રાહકો ક્લાસિક કાર્ડ પર 1 લાખ રૂપિયા, પ્લેટિનમ કાર્ડ પર 2 લાખ રૂપિયા, સામાન્ય માસ્ટર કાર્ડ પર 50 હજાર રૂપિયા, પ્લેટિનમ માસ્ટર કાર્ડ અને વિઝા કાર્ડ પર 5 લાખ રૂપિયા મેળવી શકે છે. વિઝા કાર્ડ પર 1.5-2 લાખ રૂપિયા સુધીનું વીમા કવરેજ આપવામાં આવે છે. બેંકો દ્વારા. પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજના હેઠળ, ગ્રાહકોને રૂપે કાર્ડ વીમા પર પણ 1 થી 2 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવરેજ મળે છે, જે ખુલ્લા ખાતા પર ઉપલબ્ધ છે.

કેવી રીતે દાવો કરવો?: જો ડેબિટ કાર્ડ ધારકનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય છે, તો તેના નોમિની સંબંધિત બેંકમાં જઈને વીમાનો દાવો કરી શકે છે. આ માટે બેંકમાં અરજી કરવાની રહેશે. નોમિનીએ મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર, એફઆઈઆરની નકલ, આશ્રિતનું પ્રમાણપત્ર, મૃતકના પ્રમાણપત્રની મૂળ નકલ વગેરે સબમિટ કરવાનું રહેશે.