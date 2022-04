ગાજીપુર: સદાત નગરના વોર્ડ નંબર બે સોનકર બસ્તીમાં (Suicide in Sadat police station area) રહેતા યુવકે પારિવારિક વિવાદને કારણે આત્મહત્યાનું પગલું (Four members of the same family commit suicide)ભર્યું હતું. યુવકે પહેલા તેની પત્ની અને છ વર્ષના પુત્ર અને ચાર વર્ષની પુત્રીની હત્યા કરી અને પછી પોતાને રૂમમાં બંધ કરીને ફાંસી લગાવી દીધી હતી. જ્યારે સવારે દરવાજો ન ખુલ્યો, ત્યારે પડોશીઓએ પોલીસને બોલાવી હતી. દરવાજો તોડ્યા બાદ તેમણે અંદર પરિવારના ચાર સભ્યોના મૃતદેહ પડેલા જોયા હતા.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સાદત નગરના વોર્ડ બેમાં રહેતો શિવદાસ ઉર્ફે ડબલ્યુ સોનકર (36) રેલવે સ્ટેશન પર સ્ટોલ લગાવતો હતો. તેના લગ્ન લગભગ આઠ વર્ષ પહેલા રીના સોનકર સાથે થયા હતા. તેમને એક પુત્ર રાહુલ (6) અને પુત્રી તેજલ (4) હતા. જાણવા મળી રહ્યું છે કે તેની પત્ની સાથે તેને અવારનવાર ઝઘડો થતો હતો. તેની પત્ની લગભગ એક વર્ષથી માવતરે ચાલી ગઈ હતી. અહીં તેના માતા-પિતાની દસ દિવસ સુધી સમજાવટ બાદ તે શિવદાસ પાસે પાછી આવી હતી. પાડોશીઓના કહેવા પ્રમાણે, શનિવારે ફરીથી બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. આ પછી જ્યારે સવારે 7.30 વાગ્યા સુધી દરવાજો ન ખૂલ્યો તો પાડોશીઓએ પોલીસને જાણ કરી હતી. આ પછી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, ઘરનો દરવાજો તોડી અંદર જઈને જોયું તો શિવદાસ રૂમમાં લટકતો હતો. તેની પાસે પત્ની અને બે બાળકોની લાશ પણ મળી આવી હતી.

આ ઘટનાની જાણકારી મળતા જ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસની સાથે સૈયદપુરના સીઓ, એસપી રામબદન સિંહ, એસપી સિટી ગોપીનાથ સોની પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને મામલાની તપાસ કરી હતી. પોલીસે ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.