પટના: છઠ (Chhath Puja 2022), લોકોની આસ્થાનો 4 દિવસીય તહેવાર, આજે સવારે ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ સાથે સમાપ્ત થયો. આજે તમામ જિલ્લાઓમાં છઠ વ્રતીઓએ વિવિધ ઘાટ પર સંપૂર્ણ ધાર્મિક વિધિઓ સાથે પૂજા કર્યા બાદ ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ (Arghya offered to rising sun on last day of Chhath) કર્યું હતું. આ કારણે ઘાટ પર શ્રદ્ધાળુઓ અને તેમના પરિવારોની સંખ્યા પણ ઘણી વધારે હતી. આ પ્રસંગે જિલ્લા વહીવટી તંત્રની ભૂમિકા પણ સરાહનીય રહી હતી.

સૂર્યોદય પહેલા ઘાટ પર જવા માટે ભક્તો નીકળ્યા: ઉગતા ભાસ્કરને અર્ઘ્ય આપવા માટે સવારે સૂર્યોદય પહેલા લોકો ઘાટ તરફ જવા માટે પોતાના ઘરોમાંથી નીકળી ગયા હતા. (Chhath Puja Celebrated In Bihar) ઘાટ પર પહોંચ્યા પછી, ભક્તોએ જળાશયમાં કમર પુરા પાણીમાં ઉભા રહીને ભગવાન ભાસ્કરના ઉદયની રાહ જોઈ અને સૂર્યના કિરણો ઉગતાની સાથે જ મંત્રોચ્ચાર સાથે સૂર્ય ભગવાનને જળ અને દૂધ અર્પણ કર્યું. આ દરમિયાન તમામ ઘાટ પર વોચ ટાવર, ચેન્જીંગ રૂમ, વીજળી અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ઘાટો અને મુખ્ય ચોક ચોકો પર પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ દ્વારા સ્ટોલ દ્વારા ભક્તો માટે ચા, લીંબુ પાણી અને પીવાના શુદ્ધ પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

સુખ-સમૃદ્ધિ માટે પૂજાઃ ચોથા દિવસે (Four day Chhath Puja concludes) ઘરની મહિલાઓએ ઉગતા સૂર્યને અર્ઘ્ય અર્પણ કરીને અને છઠ્ઠી માનું સ્મરણ કરીને પોતાના પરિવારની સુખ-સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. આ પછી પ્રસાદ ખાવાથી વ્રત તૂટી જાય છે. આ દરમિયાન પ્રકૃતિ ઉત્સવ છઠ નિમિત્તે વાતાવરણ છઠના ભક્તિ ગીતોથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. છઠ પૂજાના અંતિમ દિવસે આજે વિવિધ ઘાટો પર ભક્તોની ભીડ જામી હતી.

ઘાટ પર પ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવે છે: ઘરે પાછા ફરતા પહેલા, પાર્વતીન ઘાટ પાસે છઠ માઈની વાર્તા સાંભળે છે અને પ્રસાદ તરીકે પાણીમાં પલાળેલા કેરવને વહેંચે છે. પૂજા પછી છઠ ઘાટ પર લોકોને પ્રસાદ વહેંચવાની પણ પરંપરા છે. પ્રસાદ એટલે બીજાના આશીર્વાદ લેવાની પ્રક્રિયા. પ્રસાદ લેવાથી અંતઃકરણના તમામ વિકારોનો અંત આવે છે.

36 કલાકના ઉપવાસ ભોજન પછી સમાપ્ત થાય છે: ઘાટથી પાછા ફર્યા પછી, સ્વચ્છતા સાથે ભોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ ખોરાક ખાવાથી, પાર્વતીન તેમના ઉપવાસને સમાપ્ત કરે છે, જેને પારણા કહેવામાં આવે છે. થોડો પ્રસાદ ખાવાથી પણ ઉપવાસ (Chhath Puja Celebrated In Bihar) તોડી શકાય છે. આ રીતે 36 કલાકના ઉપવાસ પછી પાર્વતીનનું વ્રત પૂર્ણ થાય છે. સુખ, સમૃદ્ધિ અને ઇચ્છિત પરિણામો આપનાર આ મહાન તહેવાર પર લોકોની આસ્થા એટલી ઊંડી બની રહી છે કે અન્ય ધર્મો, ભાષા અને રાજ્યોના લોકો પણ તે કરવા લાગ્યા છે.