હૈદરાબાદ: જો કે શેરબજારમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ (Share Market India) આવે છે, પરંતુ રોકાણ માટે તે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે, કારણ કે તે ફરીથી રિકવર થાય છે અને અમને સમૃદ્ધ ડિવિડન્ડ મેળવવાની તક આપે છે. હંમેશની જેમ, કોરોના મહામારી અને હવે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પછી, શેરબજારમાં સમયાંતરે થોડી અસર જોવા મળી (Though the stock market faces many ups and downs) છે. તેથી, પરિણામ એ શેરના ભાવમાં વધઘટ થાય છે. જો કે, આવા કસોટીના સમયમાં રોકાણ પાછું ખેંચી લેવાનો કોઈ અર્થ નથી, જ્યારે અપેક્ષિત લાભ જોવા માટે બજારમાં રહેવું વધુ સારું છે.

આ પણ વાંચો: એલોન મસ્કે ટ્વિટર ખરીદવા માટે ટેસ્લાના કેટલા શેર વેચ્યા, જાણો ખરીદી પાછળની કહાણી...

યુદ્ધનો ડર અને અન્ય ચિંતા: ઓશેરબજારે મંદી, મહામારી, યુદ્ધ અને રાજકીય ઉથલપાથલ જેવી ઘણી સારી અને ખરાબ બાબતો જોઈ છે, પરંતુ તે મજબૂતી મેળવતું રહેશે. જો આપણે અસ્થાયી રૂપે રોકાણ ગુમાવીએ, તો પણ તેઓ લાંબા ગાળે ફરીથી આજીવન લાભ નોંધાવવા માટે તૈયાર હશે. તેથી આપણે યુદ્ધના ડર અને અન્ય ચિંતાઓને બાજુએ મૂકીને રોકાણ કરવાનું ચાલુ (Your financial goals will guide you through uncertain times) રાખવું જોઈએ.

રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખવાની જરૂર: એ હકીકત છે કે બજાર અસ્થિર છે, પરંતુ રોકાણ પાછું ખેંચવાનું આ એકમાત્ર કારણ હોવું જોઈએ નહીં. રોકાણ કરતી વખતે કેટલાક સુધારા માટે તૈયાર રહેવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમારું ધ્યેય હાંસલ કરવા માટે કોઈ અનિવાર્ય કારણ હોય તો રોકાણ પાછું ખેંચી લેવું જોઈએ અન્યથા જો તમારી પાસે રશિયા અને યુક્રેનની કંપનીઓમાં શેર હોય તો તમે બહાર નીકળી શકો છો. ઉપરાંત, તમારે નાના કારણોસર શેર ન લેવા જોઈએ. ધ્યાનમાં રાખો કે જો તમારા ડીમેટ ખાતામાં રોકાણ લાલ રંગમાં દેખાય છે તો તેનો અર્થ એ નથી કે તે કાયમી રહેશે. જો તમે ભયભીત છો.. તમે લાંબા ગાળાના લાભ ગુમાવશો. તેથી, જ્યાં સુધી તમારા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તમારે રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખવાની જરૂર છે.

કોઈ એક સ્કીમમાં રોકાણ ન કરવું: આપણે કોઈ એક સ્કીમમાં રોકાણ ન કરવું જોઈએ પરંતુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, રિયલ એસ્ટેટ, સોનું, બોન્ડ્સ, બેંક ડિપોઝિટ, સ્ટોક્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરીને સંજોગોને ધ્યાનમાં લીધા વગર પરિવર્તન દર્શાવવું જોઈએ. તમારા નાણાકીય લક્ષ્યોને આધારે અમારી પાસે એક અલગ રોકાણ વ્યૂહરચના હોવી જોઈએ. અમે આર્થિક રીતે ત્યારે જ મજબૂત બની શકીશું જ્યારે અમારી પાસે અમારા લક્ષ્યોના આધારે રોકાણનું યોગ્ય મિશ્રણ હશે.

આ પણ વાંચો: Share Market India: સેન્સેક્સ 460 પોઈન્ટ તૂટ્યો, છેલ્લા દિવસે રોકાણકારોની આશા પર ફર્યું પાણી

રોકાણના સિદ્ધાંતો અને સમજણથી નિર્ણયો લેવા: તમારા નાણાકીય લક્ષ્યો તમને અનિશ્ચિત સમયમાં માર્ગદર્શન આપશે અને રોકાણ કરવાનું ચાલુ રાખવું કે નહીં તે નક્કી કરશે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) દ્વારા પાંચ વર્ષ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માંગો છો. ત્રણ વર્ષ પછી યુદ્ધ જેવા અણધાર્યા પરિણામો આવ્યા. તમારી પાસે હજુ બે વર્ષ બાકી હોવાથી રોકાણ પુનઃપ્રાપ્ત થવાની શક્યતાઓ વધુ છે. ઉપરાંત, જો આપણે રોકાણ અધવચ્ચે પાછું ખેંચી લઈએ, તો આપણે પાકતી મુદત પછી જે વળતર મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ તે ગુમાવવા માટે બંધાયેલા છીએ. જેમ કે આપણે એ હકીકતથી વાકેફ છીએ કે કોઈપણ વૈશ્વિક કટોકટી દરમિયાન ઈક્વિટી બજારો નુકસાન નોંધાવશે. તેથી, રોકાણકારો તરીકે આપણે તેને કુદરતી પ્રક્રિયા તરીકે માનવું જોઈએ અને અમારી રોકાણ સૂચિમાં ફેરફાર ન કરવો જોઈએ. રોકાણના સિદ્ધાંતો અને સમજણથી નિર્ણયો લેવા જોઈએ. નાની ભૂલો ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જે તમને મોંઘી પડી શકે છે.