ન્યૂઝ ડેસ્ક: ઘણીવાર લગ્નના (Tips for a happy married life) થોડા વર્ષો પછી લોકો સંબંધોમાં કંટાળો અનુભવવા લાગે છે. વિવાહિત જીવન સુખી નથી રહેતું અને એક બંધન જેવું અનુભવવા લાગે છે. કેટલાક લોકો વચ્ચે દલીલો સામાન્ય બની જાય છે. તે જ સમયે, કેટલાક એવા કપલ છે જે લગ્નના ઘણા વર્ષો પછી પણ ખૂબ ખુશ દેખાય છે. તેમનું પરસ્પર બંધન, એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ દિવસેને દિવસે વધતો જાય છે. તમારી વચ્ચેનો સંબંધ કેટલો ઊંડો છે, કેટલો પ્રેમ છે, કેટલી સમજણ છે, એકબીજા પ્રત્યે આદરની લાગણી છે તે જાણવા અને સમજવા માટે ઘણા ચિહ્નો છે. જો તમે પણ જાણવા માગો છો કે તમારો સંબંધ કેટલો ગાઢ અને કેટલો ખુશહાલ છે, (5 Signs of a Good Relationship) તો આ 5 સંકેતોથી ઓળખો.

સારા સંબંધના 5 સંકેતો

1. સંબંધમાં સન્માનની ભાવના હોવી જોઈએ: શું તમે એકબીજાનો આદર કરો છો? શું તમે એકબીજાના શબ્દો સાંભળો છો, શું તમે તેમની કદર કરો છો? જો હા, તો તમારો સંબંધ ખૂબ જ સ્વસ્થ છે. (happy relationship) જ્યારે દંપતી વચ્ચે આવી વસ્તુઓ થાય છે, તો સમજી લેવું કે, તમારો પરસ્પર પ્રેમ ઘણો ઊંડો છે. જો સંબંધમાં એકબીજા માટે સન્માન ન હોય તો તેનો પાયો નબળો પડવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં માત્ર પતિ-પત્ની વચ્ચે જ નહીં પરંતુ દરેક સંબંધમાં સન્માનની ભાવના હોવી જોઈએ.

2. એકબીજા પર વિશ્વાસ કરો: કોઈપણ સંબંધ ત્યારે જ સફળ થઈ શકે છે, જ્યારે તેમાં વિશ્વાસ હોય. લગ્નજીવન હોય કે પ્રેમસંબંધ, વર્ષો સુધી એકબીજાને મજબૂત રાખવા માટે (Tips to keep your marriage strong) એકબીજામાં વિશ્વાસ હોવો જરૂરી છે. શંકા, ગેરસમજને કારણે સંબંધ તૂટતાં સમય લાગતો નથી. જો તમે એકબીજા પર વિશ્વાસ કરો છો તો તમારો સંબંધ મજબૂત, સ્વસ્થ અને સુખી છે.

3. એકબીજાને સાથ આપો: જો તમે દરેક પરિસ્થિતિમાં એકબીજાને સાથ આપો છો તો સમજી લો કે, આ એક સફળ સંબંધની નિશાની છે. એવા ઘણા પતિ કે પત્નીઓ હોય છે જેઓ તેમના પરિવારના સભ્યોની સામે એકબીજા પર દોષારોપણ કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે, ભલે તેમની કોઈ ભૂલ ન હોય. તે વાજબી છે, આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિને ખરાબ લાગશે. બહુ ઓછા લોકો પોતાના લાઈફ પાર્ટનરને પરિવારની સામે સપોર્ટ કરે છે. જો તમારો પાર્ટનર આવું કરે છે તો સમજી લો કે, તમારો સંબંધ ખૂબ જ સ્વસ્થ અને મજબૂત છે. આનો અર્થ એ છે કે, તમારો જીવન સાથી હંમેશા તમને સાથ આપશે.

4.સંમતિ લઈને નિર્ણય કરો: જો તમે એકબીજાની સંમતિ લીધા વિના ઘર, બાળકો, પરિવાર સાથે સંબંધિત કોઈ નિર્ણય નથી લેતા તો આ પણ સ્વસ્થ સંબંધની નિશાની છે. કેટલાક લોકો પોતાના પાર્ટનરને પૂછ્યા વગર ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લે છે. આ કારણે સામેની વ્યક્તિ ખરાબ લાગી શકે છે. ધીમે ધીમે તમારી વચ્ચે અંતર આવી શકે છે.

5. એકબીજા સાથે વધુ સમય પસાર કરો: જો તમે તમારા પાર્ટનરથી એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી દૂર નથી રહી શકતા તો આ પણ સ્વસ્થ સંબંધની નિશાની છે. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે, લગ્નના ચાર-પાંચ વર્ષ પછી લોકો એકબીજા સાથે વધુ સમય પસાર કરવાનું બંધ કરી દે છે. જો તમે લગ્નના પાંચ કે દસ વર્ષ પછી પણ એકબીજાની કંપનીનો આનંદ માણતા હોવ તો તમારા સંબંધ ખૂબ જ સ્વસ્થ અને સુખી છે.