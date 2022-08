સિવાન બિહારના સિવાનમાં નદીમાં ડૂબી જવાથી એક જ પરિવારના પાંચ Five Person Died from Same Family વ્યક્તિઓના મોત થયા છે. દાદીના અવસાન બાદ ગુરુવારે પૌત્રો સમારોહમાં Siwan Crematorium હાજરી આપવા આવ્યા હતા. તે જ સમયે, સિવાનમાં ડૂબી drowning in Siwan Jharhi river ગયેલા 5 વ્યક્તિઓના મોત થયા હતા. આ ઘટના અનાસો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સિવાનમાં કંધપાકડ ઝરી નદીની છે. આ દર્દનાક ઘટના બાદ પરિવારજનોમાં five people drowned in siwan ફફડાટ ફેલાયો છે. મૃતકોની ઓળખ 24 વર્ષીય પુત્ર અજય સાહ, 22 વર્ષીય પુત્ર વિજય, 16 વર્ષીય પુત્ર વિશાલ, જયચંદ્ર સાહના 34 વર્ષીય પુત્ર રિતેશ કુમાર અને બલરામ સાહના 20 વર્ષીય પુત્ર તરીકે થઈ છે.

સ્નાન કરવા ગયા પિતરાઈ ભાઈઓ એવું કહેવાય છે કે આ બધા અશરફી સાહના પૌત્રો છે. એકબીજાના પિતરાઈ ભાઈઓ છે. કહેવાય છે કે કાનપાકડ ગામના રહેવાસી અશરફી સાહની માતાનું ગુરુવારે અવસાન થયું હતું. જેના પ્રથમ કર્મ માટે ઘરના તમામ લોકો ઝરી નદીમાં સ્નાન કરવા ગયા હતા. જ્યાં નદીમાં ન્હાતી વખતે બે લોકો લપસી જતાં તેમને બચાવવા માટે ત્રણ લોકો નદીમાં ઘુસી ગયા હતા. તેઓ પણ ડૂબી ગયા હતા. જેના કારણે 5 વ્યક્તિઓના મોત થયા છે. તમામ મૃતકો વૃદ્ધાના સંબંધમાં પૌત્ર-પૌત્રી હતા.

મૃતદેહના બહાર કાઢ્યા ભારે જહેમત બાદ મૃતદેહોને નદીમાંથી બહાર કાઢી શકાયા. અહીં આ ઘટના બાદથી પરિવારજનોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આ મોટી ઘટના બાદ અણસો પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચીને મામલાની તપાસ કરી હતી. હાલમાં તમામ મૃતદેહોને નદીમાંથી બહાર કાઢીને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.