ન્યૂઝ ડેસ્કઃ મુંબઈમાં આવેલી વૈશ્વિક ફાર્મા કંપની ગ્લેનમાર્કે કોરોનાથી પીડિત પુખ્ત દર્દીઓની સારવાર માટે સેનોટિઝ સાથે ભાગીદારીમાં ભારતમાં નાઈટ્રિક ઓક્સાઈડ નેઝલ સ્પ્રે (ફેબીસ્પ્રે) લોન્ચ (First Nasal Spray launched in India) કર્યું છે. ગ્લેનમાર્કને (Glenmark Pharmaceuticals Ltd.) ઝડપી મંજૂરી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે નાઈટ્રિક ઑક્સાઈડ નાસલ સ્પ્રે માટે (Launch of Nitric Oxide Nasal Spray in India) ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા (Drug Controller General of India DCGI)એ મંજૂરી આપી છે.

આ સ્પ્રેથી વાઈરલ લોડમાં થાય છે ઘટાડો

ભારતમાં ત્રીજા તબક્કા ટ્રાયલ દરમિયાન મુખ્ય અંતિમ બિંદુઓને મળ્યા હતા, જેમાં 24 કલાકમાં 94 ટકા અને 48 કલાકમાં 99 ટકાના વાયરલ લોડમાં ઘટાડો દર્શાવ્યો હતો. કોરોનાના દર્દીઓ નાઈટ્રિક ઓક્સાઈડ નેઝલ સ્પ્રે (NONS) સલામત અને સારી રીતે સહન કરતા જોવા મળ્યા હતા. ગ્લેનમાર્ક ફેબિસ્પ્રે બ્રાન્ડ નામ હેઠળ NONSનું માર્કેટિંગ (Marketing of NONS under the Glenmark Fabispray brand name) કરશે.

કોરોના વાઈરસને મારી નાખવા બનાવાયું છે સ્પ્રે

FabiSPrayએ અપર એરવેઝમાં કોવિડ વાયરસને મારી નાખવા માટે બન્યું છે. તે SARS-CoV-2 પર સીધી વાયરસનાશક અસર સાથે એન્ટિ-માઈક્રોબાયલ ગુણધર્મો સાબિત કરે છે. જ્યારે એસલ મ્યૂકોસા પર NONS છાંટવામાં આવે છે. ત્યારે તે વાયરસ સામે ભૌતિક અને રાસાયણિક અવરોધ તરીકે કામ કરે છે. તેને ફેફસામાં ઉકાળવાથી અને ફેલાતા અટકાવે છે.

કંપનીના ચીફ કોમર્શિયલ ઓફિસરે આપી માહિતી

ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડના (Glenmark Pharmaceuticals Ltd.) ચીફ કોમર્શિયલ ઓફિસર રોબર્ટ ક્રોકાર્ટે સ્પ્રેને કોવિડ 19 માટે અસરકારક અને સલામત એન્ટિવાયરલ સારવાર ગણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમને વિશ્વાસ છે કે તે દર્દીઓને ખૂબ જ જરૂરી અને સમયસર ઉપચાર વિકલ્પ આપશે.

DCGIએ આપી મંજૂરી

અગ્રણી ફાર્માસ્યૂટિકલ કંપની તરીકે અમે ભારતમાં કોરોના સામેની લડાઈમાં અભિન્ન (Glenmark Pharmaceuticals Ltd.) ભાગ છીએ. અમે Nitric Oxide Nasal Spray (FabiSpray) માટે નિયમનકારી મંજૂરી મેળવીને ખુશ છીએ અને તેને SaNOtize સાથે ભાગીદારીમાં લોન્ચ કરીએ છીએ, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. ક્લિનિકલ ટ્રાયલ પરિણામોના મુદ્દા પર, ડૉ. મોનિકા ટંડન, સિનિયર વીપી અને ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ એલટીએસમાં ક્લિનિકલ ડેવલપમેન્ટના વડા. જણાવ્યું હતું કે, આ તબક્કા 3, ડબલ બ્લાઇન્ડ, પ્લેસબો નિયંત્રિત ટ્રાયલના પરિણામો પ્રોત્સાહક છે. વાયરલ લોડમાં ઘટાડાનું પ્રદર્શન દર્દી અને સમુદાયના પરિપ્રેક્ષ્યમાં નોંધપાત્ર હકારાત્મક અસર કરે છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં નવા ઉભરતા વેરિયન્ટ્સ ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિસિબિલિટી દર્શાવે છે. NONS એ ભારતના કોવિડ સામેની લડાઈમાં ઉપયોગી વિકલ્પ પૂરો પાડે છે.

યુટાહ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીના અભ્યાસમાં સામે આવી માહિતી

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, યુટાહ સ્ટેટ યુનિવર્સિટી યુએસએમાં હાથ ધરાયેલા અભ્યાસ મુજબ, NONS એ સાર્સ કોવ 2 વાયરસના 99.9 ટકા આલ્ફા, બીટા, ગામા, ડેલ્ટા અને એપ્સીલોન વેરિઅન્ટ સહિત 2 મિનિટમાં મારી નાખે છે.

નેઝલ સ્પ્રે વાઈરલ લોડને ઘટાડે છે

અભ્યાસના મુખ્ય તપાસકર્તાઓમાંના એક ડૉ. શ્રીકાંત કૃષ્ણમૂર્તિએ કહ્યું હતું કે, મને અભ્યાસના પરિણામો જોવાનો મોકો મળ્યો છે. નાઈટ્રિક ઓક્સાઈડ નેઝલ સ્પ્રે વાયરલ લોડને ઘટાડે છે અને RT-PCR નેગેટિવિટીને ઉતાવળ કરે છે. જ્યારે કોરોના ચેપમાં શરૂઆતમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, જે પુનઃપ્રાપ્તિ તરફ દોરી જાય છે. સૌથી અગત્યનું NONS સાથે વાયરલ લોડ ઘટાડવામાં ટ્રાન્સમિશનની સાંકળ ઘટાડવાની ક્ષમતા છે. આ ઉપરાંત NONS સ્થાનિક હોવા સલામત છે અને આ ઉપચારાત્મક વિકલ્પને ખૂબ જ આકર્ષક બનાવે છે.