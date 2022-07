નવી દિલ્હી: ભારત અમેરિકા, UAE અને ઇઝરાયેલ સાથે નવી ભાગીદારી શરૂ કરી (first leaders summit of I2U2 ) રહ્યું છે, જેને I2U2 નામ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં, વિદેશ મંત્રાલયે માહિતી આપી (first leaders summit of I2U2) છે કે, એશિયામાં ભારતની ભાગીદારી સાથે રચાયેલ (I2U2 Quads first summit meeting) બીજા ક્વોડ એટલે કે I2U2નું પ્રથમ શિખર સંમેલન આજે યોજાવા જઈ રહ્યું છે, જે ડિજિટલ માધ્યમમાં હશે.

આ પણ વાંચો: IndiGo બાદ હવે GoFirst ટેકનિકલ સ્ટાફ ઓછા વેતનના વિરોધમાં રજા પર ઉતર્યા

I2U2 વર્ચ્યુઅલ સમિટ: માહિતી આપતા વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે I2U2 વર્ચ્યુઅલ સમિટમાં ભાગ લેશે. I2U2 ના વર્ચ્યુઅલ સમિટમાં યુએસ પ્રમુખ જો બિડેન, ઇઝરાયેલના વડા પ્રધાન યાયર લેપિડ, UAEના પ્રમુખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહયાન પણ હાજર રહેશે.

જો બિડેન તેલ અવીવથી ભાગ લેશે: મળતી માહિતી મુજબ, ક્વોડ કોન્ફરન્સનો આગ્રહ (us prez joe biden in first leaders summit of I2U2) રાખનારા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન ઈઝરાયેલની રાજધાની તેલ અવીવથી ભાગ લેશે. આ દરમિયાન, જો બિડેન સાથે ઇઝરાયેલના પીએમ યાર લેપિડ પણ (Israel PM Yair Lapid in first leaders summit of I2U2) હાજર રહેશે, જ્યારે સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મુહમ્મદ બિન જાયદ અલ નાહયાન વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા આ બેઠકમાં ભાગ લેશે.

આ પણ વાંચો: parliament monsoon session 2022: સંસદમાં આ શબ્દોના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ, નહીં તો...

મહત્વના ક્ષેત્રોમાં રોકાણ અંગે ચર્ચા: વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ બેઠકમાં ચારેય દેશોના નેતાઓ ઊર્જા, પરિવહન, અવકાશ, સ્વાસ્થ્ય અને ખાદ્ય સુરક્ષા જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં રોકાણના નવા આયામો પર ચર્ચા કરશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ નવા ક્વોડ ગ્રૂપ I2U2નો ઉદ્દેશ્ય ખાનગી ક્ષેત્રની ભાગીદારી સાથે રોકાણ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષમતા વિકસાવવાનો છે.